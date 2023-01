En pleine saison hivernale, notre peau est déjà en proie à un maximum d’agressions extérieures comme le froid et le vent bien évidemment et à cela peut s’ajouter une sensibilité toute particulière au quotidien, propre à chacun comme des démangeaisons, des rougeurs, des sècheresses cutanées localisées et des prédispositions à l’eczéma. Pour ces peux délicates, Noreva a développé des produits spécifiques à utiliser chaque jour ou en période de crise pour petits et grands à travers deux gammes anti-grattage brevetées sous forme d’huile, de gel, de baume, de crème ou de soin. A chaque problème, sa solution !

Notre peau constitue le principal obstacle à toutes les pollutions, allergies et stress quotidiens et préserve l’équilibre du microbiote cutané mais lorsqu’une peau atopique ne remplit plus sa mission de protection et d’hydratation, elle devient sèche et peut être sujette à des inflammations comme l’eczéma, maladie cutanée chronique. Afin d’apaiser durablement et de rétablir cette protection cutanée, il est nécessaire d’utiliser des produits spécifiquement conçus comme la gamme Xerodiane AP+® pour les peux sèches à très sèches et la gamme anti-grattage Eczeane® pour les peaux sujettes à l’eczéma et aux démangeaisons avec une application tous les deux jours pour un résultat optimal.

La gamme Xerodiane AP+® pour apaiser et hydrater

Nettoyer puis hydrater, telles sont les deux actions des produits de cette gamme qui comportent sept produits différents pour retrouver confort et bien-être ! Les références nettoyantes sont la crème lavante anti-dessèchement sans savon ni parfum au format de 500ML, le surgras liquide doux aux formats de 100ML et 1L pour enfants et parents et l’huile nettoyante anti-irritations sans parfum aux formats de 100ML et 400ML. A chacun sa texture selon le besoin et sa préférence ! Quant aux références apaisantes et hydratantes, la gamme est composée d’une crème émolliente à haute tolérance aux formats de 200ML ou 400ML, d’un baume nutritif relipidant anti-grattage et anti-irritations, d’une crème anti-irritations au format 40ML pour le visage, le corps ou siège pour bébé et d’un soin palpébral nutritif anti-dessèchement spécialement conçu pour les paupières sans parfum. Une gamme complète donc avec une variété de produits qui permet de cibler au mieux ce dont on a besoin au quotidien.

La gamme Eczeane® pour nourrir et soulager

Tout comme la gamme Xerodiane AP+®, on nettoie tout d’abord puis on soulage avec un panel de cinq produits différents. Deux références en font partie pour la partie nettoyage avec un gel surgras liquide doux pour le visage et le corps sans parfum et sans savon, enrichi en agents surgraissant (comme la fleur de lotus) au format d’1L et une huile lavante relipidante également sans savon et sans parfum riche en acides gras au format d’1L. Nous avons pu découvrir ces deux produits lavants qui sont parfaitement adaptés pour toute la famille, la texture est non collante pour le gel tout comme l’huile et c’est très pratique de constater qu’ils sont utilisables pour le corps et le visage en même temps ! En ce qui concerne la partie hydratante et relipidante, deux baumes relipidants anti-grattage sans parfum (et même pour les bébés) sont proposés à appliquer toutes les 48H, une fois par jour. Deux formats sont disponibles l’un de 400ML standard et l’autre de 100ML breveté UHT stérile sans conservateur. Ces deux références sont anti-récidives (3 jours) et constituent deux produits complets qui agissent en profondeur et à long terme pour des peaux « extra » sensibles. Dès la première application, on ressent la différence et l’efficacité se confirme au fil des heures et même des jours ! Enfin, dernier produit de la gamme spécialement conçu pour les paupières, le soin palpébral relipidant anti-grattage UHT stérile sans conservateur à appliquer tous les deux jours, une fois par jour. Il cible la peau très fine du contour des yeux, permet de diminuer les gonflements, les rougeurs, d’apaiser et rafraîchir en complément de corticoïdes si besoin.

Ces deux gammes très spécifiques ciblant les sècheresses cutanées extrêmes sont fabriquées en France et sont testées sous contrôle dermatologique. Les produits y sont complémentaires et sont spécialement conçus pour les peaux extra sensibles qui nécessitent des soins complets et ciblés. Disponibles en pharmacie et en parapharmacie !