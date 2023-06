Nos larmes sous la mer est un magnifique roman évoquant le deuil, l’acceptation de soi et la tolérance.

Résumé du livre.

Cela fait un an que Linda essaie de faire son deuil. La mort de Margot a bouleversé sa vie. Elle aurait dû lui révéler ses sentiments amoureux avant qu’il ne soit trop tard.

Mais sous le soleil de la Méditerranée, rien n’est perdu. Entourée de nouveaux amis, de sa famille et des chevaux qu’elle aime tant, Linda va lentement retrouver goût à la vie, suivre ses rêves, chasser les spectres et les angoisses.

Car désormais, il y a Yenny, la belle et fière Yenny, et cela change tout. Linda ne veut pas attendre pour vivre leur grande histoire d’amour au grand jour.

Mon avis.

C’est une lecture poignante, et comme ses précédents romans, Jo Riley-Black nous empêche de lâcher ce livre, les pages se tournent a une vitesse phénoménale.

C’est un livre que je souhaitais vraiment découvrir, il est d’autant plus d’actualité pendant le mois des fiertés, car ce roman prône l’homosexualité et son acceptation, tant par autrui que soit même. D’autres sujets sensibles sont également abordés, et à la perfection: notamment le deuil, l’anxiété ou encore le harcèlement.

La plume de Jo est terriblement percutante, chaque phrase fait sens, elle réussit à transmettre les émotions à la perfection. C’est toujours un véritable plaisir de retrouver sa plume.

Que dire sur nos personnages principaux… J’ai beaucoup aimé le tempérament de Linda, c’est une protagoniste vraiment complète et humaine, elle a des failles, comme nous tous. Les personnages secondaires sont aussi fabuleusement exploités, notamment Pierre ou encore Maher, que j’ai vraiment adoré dès sa première apparition.

J’ai ri, j’ai pleuré, mais j’ai surtout adoré. Nos larmes sous la mer est un véritable coup de cœur, et je recommande ce livre à quiconque veut lire un roman engagé tout en passant un bon moment.

Je remercie encore Coralie pour cette magnifique découverte.