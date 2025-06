Abîmes

Résumé

En enquêtant sur les secrets de sa famille, Lucile Corbeille livre un récit autobiographique puissant sur la transmission des traumatismes, une histoire profonde, personnelle et universelle à la fois.

Ce que j’en pense

Abîmes de Lucile Corbeille est une autobiographie. On va ainsi suivre l’autrice (mère de famille et photographe) qui est perdue dans sa vie depuis le décès de son père il y a dix ans. Cet évènement l’a plongée dans une dépression et elle n’arrive pas à remonter la pente. Sentant qu’il lui manque des informations pour complètement faire son deuil, elle va partir à la recherche des pièces manquantes. Elle va ainsi creuser le passé de son père et de sa famille et déterrer des histoires oubliées qui pourront, peut-être, l’aider à clore ce chapitre et ainsi retrouver une vie heureuse avec sa famille.

C’est donc un récit extrêmement intimiste qui nous est proposé. L’autrice se livre sans retenue que ce soit sur sa vie de couple et de mère ou sur les révélations qu’elle va faire. A travers un procédé graphique au rendu qui m’a beaucoup plu (un mélange de photo et d’aquarelle), on plonge avec Lucile dans ce récit de vie de famille et on découvre ce qui se cache (la guerre, l’alcool, …). Ce qui au final est une tragédie assez « ordinaire » prend le lecteur aux tripes si celui-ci est sensible au récit, puissant mais qui reste sobre et humain.

D’habitude, je n’accroche pas spécialement à ce type de récit mais celui-ci m’a accroché de bout en bout. Une lecture qui marque et un travail vraiment incroyable sur la mise en image !

Merci à #NetGalleyFrance et aux éditions Delcourt pour cette lecture !