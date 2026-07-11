Dans cet article, nous allons découvrir Kaz, un roguelike addictif et original, créé par un développeur français du nom de Kalinarm.

Kaz, c’est quoi ?

Kaz est un jeu de type « roguelike », nous faisant donc recommencer chaque partie depuis le début. Durant chacune d’entre elles, nous incarnons un personnage pouvant se déplacer sur une grille générée aléatoirement entre chaque niveau. L’objectif est simple : éliminer les ennemis apparaissant sur la grille en se déplaçant sur leurs cases. Le jeu propose trois types d’ennemis différents : le simple, qui ne bouge pas, l’ennemi avec un bouclier, qui demande deux coups pour être vaincu, et le fugitif, pouvant se déplacer sur le terrain. Après avoir éliminé un ennemi, nous récoltons un certain nombre de points qu’il faudra accumuler et ce, de façon exponentielle, au fur et à mesure des niveaux.

Le jeu se base donc sur les déplacements du personnage à l’aide des touches directionnelles du clavier ou bien de la manette (je ne sais pas lequel des deux est le plus optimisé) ainsi que sur la dextérité du joueur pour proposer un gameplay dynamique et addictif. En effet, le principe du jeu nous donne envie d’améliorer notre score en permanence et d’aller toujours plus loin dans les niveaux.

Les spécificités du gameplay

En plus du cœur de son gameplay, basé sur la dextérité, Kaz propose une variété d’éléments importants qui approfondissent le jeu et ajoutent une dimension stratégique.

Tout d’abord, il reprend les éléments classiques du roguelike. En effet, en début de partie, nous choisissons une arme qui possède un effet passif, se déclenchant après quelques secondes. Nous retrouvons également le principe d’amélioration de notre personnage au fil de la partie, prenant ici la forme de bonus. Le joueur peut donc, à la fin d’un niveau, choisir parmi trois améliorations afin de monter en puissance. Ces améliorations sont réparties en deux catégories : les bonus passifs, comme un éclair qui détruit aléatoirement les ennemis ou bien le fait que ces derniers génèrent plus de points, et les bonus activables grâce à une combinaison de touches à la manière des stratagèmes dans Helldivers 2, ceux-ci bien plus puissants tels qu’une pluie d’éclairs ou bien le fait de remplir le terrain d’ennemis. Au fil des parties, de nouvelles améliorations se débloquent, étoffant ainsi les possibilités de gameplay.

Ensuite, un système de malédiction permet de pimenter les niveaux. Une jauge se remplit à mesure que notre personnage passe sur des cases pièges et, une fois la jauge pleine, cette dernière nous force à choisir un malus à la place d’un bonus. Les malus se traduisent, par exemple, par le fait que les boucliers demandent un coup supplémentaire pour être détruits ou bien que notre personnage soit téléporté aléatoirement sur le terrain après avoir vaincu un ennemi.

Enfin, après chaque niveau, nos statistiques sont indiquées, nous donnant envie de toujours améliorer nos performances.

Une direction artistique qui sublime le gameplay

À titre personnel, ce qui m’a le plus accroché durant mon test a été l’ambiance mise en place, notamment grâce à la direction artistique du jeu.

Pour commencer, tous les visuels sont dessinés à la main, originaux et offrent une réelle identité visuelle au jeu.

La musique est, quant à elle, dynamique et entraînante, à l’image du gameplay, renforçant ainsi les sensations de ce dernier. Un autre point m’a agréablement surpris par rapport à la musique : le fait que cette dernière change en fonction du thème choisi. En effet, chaque thème ou presque propose une musique originale. Ce ne sont donc pas uniquement les visuels qui sont modifiés, mais l’intégralité de l’ambiance, offrant ainsi encore plus de diversité et de rejouabilité au travers des différents thèmes.

En plus des visuels et des musiques excellentes, Kaz nous propose également des VFX aux petits oignons, la cerise sur le gâteau venant sublimer l’ensemble. Les différents effets, qu’ils soient visuels ou sonores, viennent encore une fois renforcer le dynamisme mis en place par le gameplay. Cela se traduit notamment par des tremblements de caméras, des éclairs ou encore des explosions. Tout cela venant ainsi renforcer la satisfaction et l’addiction que nous procure le jeu.

Encore du positif…

Après avoir présenté le cœur du jeu ainsi que sa direction artistique, je me devais de parler de certains points que j’ai particulièrement appréciés en plus de ces deux thématiques.

Tout d’abord, le fait que le jeu propose plusieurs modes. Il y a bien évidemment le mode de base : la survie, qui met notre dextérité à rude épreuve pour atteindre le nombre de points nécessaires avant la fin du temps imparti. Mais il existe aussi d’autres modes tels que le mode “pas de stress” dans lequel le temps ne s’écoule que lorsque nous bougeons, le mode “tapis de danse”, qui permet, comme son nom l’indique, de jouer avec un tapis de danse, ou bien le mode “légende de la semaine” qui permet de jouer sur la même grille que les autres joueurs et d’essayer d’obtenir le meilleur score. Tous ces modes permettent ainsi de varier les plaisirs et ainsi d’augmenter la rejouabilité.

J’ai également beaucoup apprécié les nombreuses références à la pop culture que l’on retrouve notamment dans les bonus ou bien dans la liste des trophées. Je pense particulièrement à Cyberpunk 2077 avec le bonus sandevistan, Harry Potter et les quelques succès y faisant référence ou encore Jujutsu Kaisen avec le succès “Katoru Kojo”. Ce sont de petits détails mais cela fait toujours plaisir de reconnaître les différents clins d’œil à nos univers préférés.

Le système de quête est également un avantage puisqu’il nous incite à réaliser des défis et ainsi construire notre build en fonction de ces derniers. Il est possible de voir la progression des quêtes après chaque partie et de collecter des récompenses afin de débloquer de nouveaux thèmes. Ce système permet donc, à son tour, de donner un intérêt supplémentaire à lancer une nouvelle partie.

… Avec un peu de nuances

Si je devais tout de même trouver quelque chose à redire sur ce jeu, je dirais qu’il manque peut-être un peu plus de variété dans les ennemis que l’on rencontre. En effet, après de nombreuses parties, je n’ai rencontré que trois types d’ennemis, à savoir les normaux, les fugitifs et les ennemis au bouclier. Étant donné le gameplay, la diversité s’effectue surtout au niveau des grilles de jeu ainsi que des builds créés par les différents bonus obtenus au fil de la partie. Cependant, je pense qu’un bestiaire plus fourni pourrait apporter une profondeur supplémentaire au jeu.

Conclusion

Kaz est un roguelike au gameplay en apparence simple mais qui possède une profondeur qui le rend à la fois satisfaisant et addictif. Cela est notamment lié au travail effectué sur les différentes mécaniques de gameplay ainsi que sur la direction artistique venant sublimer le cœur du jeu.

Kaz est pour moi une réussite à plusieurs niveaux qui saura ravir les joueurs en manque de dopamine !