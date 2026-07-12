2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Développé par le studio Byking Inc. , Dialoop est un puzzle game – roguelite.

Sur le principe du roguelite, on doit enchaîner les stages comportant plusieurs niveaux en battant les adversaires, sous la forme d’un score à atteindre dans un nombre de tours limités. Chaque victoire rapporte des pièces, qui pourront être dépensées dans une boutique à chaque victoire. La boutique permet de choisir des reliques pour améliorer les multiplicateurs de points de vos combos, le taux d’apparition de certaines couleurs, la valeur par défaut des blocs de couleurs, ou du pourcentage de dégâts critiques, par exemple. Jusqu’à 20 reliques peuvent être attribuées à votre personnage, et si vous en avez de trop, vous pouvez l’éliminer pour la remplacer par celle que vous venez d’acheter. Chaque fin de stage annoncera un combat de boss, bien plus difficile à vaincre, évidemment.

Votre progression débloquera aussi de nouveaux personnages qui auront chacun une capacité distincte, comme le nombre de déplacements par tour autorisé, ou un nombre de blocs d’une couleur précise plus important au départ (au détriment d’une autre, évidemment). Ce choix va forcément influencer vos parties, surtout combiné avec les bonnes reliques, même si la boutique vous propose un choix aléatoire de reliques. Il faudra donc compter aussi sur la chance pour essayer de progresser.

Le gameplay en lui-même est au plus simple : vous devez aligner 3 blocs ou plus du même symbole et de la même couleur, pour les éliminer. Mais la différence par rapport aux Match-3 habituels, c’est que lorsque vous sélectionnez un bloc à déplacer, son déplacement est totalement libre à l’horizontal et à la verticale, et qu’il déplace également l’ensemble des blocs présents sur la ligne ou la colonne à laquelle il appartient. Cela va permettre de faire plusieurs alignements de symboles identiques en un seul mouvement, et bien entendu, le jeu va vous montrer ceux qui vont pouvoir être réalisés. Une fois le bloc relâché, les points vont s’additionner en tenant compte du multiplicateur en bas de l’écran. Comme dans chaque jeu du genre, plus le nombre de blocs éliminés sera important, plus vous obtiendrez des bonus pour les prochains mouvements, comme des doubles flèches qui éliminent la ligne ou la colonne en question, une bombe ou un éclair permettant de faire des nettoyages de zones. Classique mais efficace.

Un mode multi en ligne ou contre des IA est également disponible, avec un principe similaire au solo, mais avec une partie se déroulant sous 3 jours, et avec 5 coups maximum par jour. Chaque fin de journée, deux adversaires sont éliminés jusqu’au combat final en Vs. Ça ajoute un petit plus même si le solo était déjà suffisant en soi.

Variante originale du genre match-3, Dialoop apporte donc sa petite touche qui fait énormément varier une partie à l’autre, et qui a sa petite touche graphique qui est loin d’être désagréable. Ses cut-scénes humoristiques lors des combats contre les boss sont aussi assez sympatoche, avec des finishs qui donnent le sourire lorsque l’on gagne ou perd. Son tarif de 7,79€ sur l’eshop Nintendo est suffisamment léger pour ne pas hésiter à sauter sur le titre si on apprécie les puzzle games façon match-3 avec en plus une forte rejouabilité grâce à son côté roguelite. Sur Switch 2, le titre tourne évidemment parfaitement bien. J’ai passé un bon moment sur le titre, et il peut très bien être adapté à un long trajet de voiture sur la route des vacances !