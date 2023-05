Omar, plus connu sous le nom d’Omar la Fraise, est un bandit à l’ancienne.

Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles, accompagné de son illustre acolyte Roger.

Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie tranquille alors qu’ils n’ont vécu jusqu’à présent que dans la débauche et la violence.

Violent, touchant et poignant

Dans Omar la Fraise, tout semble exacerbé, à commencer par la violence.

Dès les premières minutes, alors que des combats de rue éclatent, les scènes de bagarre auxquelles nous sommes pourtant tous « habitués » nous prennent aux tripes.

Au coeur de l’Algérie, des jeunes comme les autres se portent des coups qui paraissent plus réels et plus tangibles qu’à l’accoutumée.

Mais ce film est avant tout une profonde histoire de loyauté et de rédemption.

Omar (Reda Kateb), trafiquant qui doit se ranger de force n’a d’autre choix que de s’exiler en Algérie alors que toute sa vie est en France, et pourtant Roger (Benoît Magimel), son associé et meilleur ami n’hésite pas une seconde à y poser ses valises également.

Ce dernier se donnera d’ailleurs corps et âme pour protéger Omar qui ne peut plus se permettre le moindre écart de conduite.

D’autre part, celui qu’on adule et qu’on appelle Omar la Fraise fait la rencontre d’une femme qui semble bouleverser sa vie et sa personne.

Le film fait alors la part belle à l’émotion, nous laissant nous attacher sincèrement aux personnages principaux alors qu’on aurait aussi aimé découvrir davantage les figures secondaires.

Omar la Fraise nous laisse en effet parfois sur notre faim, avec un scénario un peu décousu et en longueur, avec beaucoup d’aspects du récit survolés, mais ne manque pas de nous offrir une histoire d’amour, et d’amitié principalement, le tout rythmé par une magnifique bande son soignée et au service du scénario.

Surprenant et déroutant, même les plus sceptiques se laisseront sans doute séduire par cette proposition extravagante.

