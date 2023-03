Comment le monde du travail en France va-t-il évoluer dans les années à venir ? C’est la réponse que CVapp tente d’apporter avec l’infographie consacrée aux emplois les plus demandés par les diplômés et les non-diplômés, une analyse qui met en évidence les différences sur le marché du travail et les secteurs où il y aura le plus d’offres d’emploi d’ici 2030. Selon les données du Ministère du Travail, sept millions de jeunes commenceront à travailler chaque année et l’on s’attend à ce qu’il y ait plus d’opportunités dans les secteurs qui n’exigent pas de diplôme spécifique. Parmi ces secteurs, on compte par exemple, les professions d’agent d’entretien, d’aide-ménagère, de chauffeur et d’ouvrier qualifié. Toutefois, des postes moins attrayants peuvent entraîner une offre supérieure à la demande et les recruteurs peuvent avoir des difficultés à trouver le candidat idéal.

En outre, 760 000 recrutements par an sont prévus jusqu’en 2030, principalement pour remplacer les travailleurs qui partiront à la retraite. Parmi les professions les plus demandées figurent les enseignants, les chauffeurs, les aides-soignants, les infirmiers, les ingénieurs en informatique et autres professionnels techniques, tandis que les professions les moins demandées sont celles de la restauration, des arts, de l’administration publique et de la finance.

D’après CVapp, l’accès à un poste de cadre en France est aujourd’hui réservé aux personnes diplômées, contrairement à ce qui se faisait dans le passé, quand pas moins de 41 % des cadres n’avaient pas de diplôme. De manière générale, un diplôme universitaire est un prérequis pour des perspectives d’emploi plus satisfaisantes et un meilleur salaire, mais il ne garantit pas une carrière ou la possibilité d’exercer le métier pour lequel on a étudié. C’est pourquoi, dans un monde du travail de plus en plus compétitif, s’orienter vers des professions où les places sont plus nombreuses, en se concentrant sur des domaines tels que les soins aux personnes âgées, la technologie et l’éducation, est un bon point de départ pour s’assurer une carrière plus épanouissante et offrant de meilleures possibilités pour l’avenir.