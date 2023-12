Depuis l’avènement des Unkock ! puis de la gamme Exit, beaucoup de joueurs se sont découvert une passion pour les jeux d’énigmes de type escape game. Fort logiquement, plusieurs éditeurs ont répondu à cette demande et c’est désormais au tour de Pixie Games de nous en proposer une variante avec la gamme SideQuest. Pour vous, nous nous sommes donc armés de notre meilleure capacité de réflexion et nous nous sommes plongés dans SideQuest : 7th Sea et dans SideQuest : Nemesis.

Les plus joueurs d’entre vous l’auront immédiatement compris, la première originalité de SideQuest est de s’ancrer dans des univers ludiques déjà établis. Ici, il s’agit donc de plonger les joueurs dans des escape games sur table inspirés pour la première boîte du jeu d’horreur et de survie spatiale d’Awaken Realms et pour la seconde du jeu de rôle à succès 7th Sea.

Au niveau de la mécanique, SideQuest fonctionne sur base de cartes truffées d’énigmes qu’il va vous falloir très logiquement résoudre. Pour vérifier vos réponses, un astucieux système de grille de réponses a été mis en place. Il s’agira d’y placer des éléments prévus à cet effet et qui vous permettront de valider vos déductions tout en vous indiquant le numéro de la carte suivante à aller chercher.

Jusque-là, c’est plutôt classique mais une des originalités de la gamme est l’aspect 3D des jeux qu’elle propose. Il faut comprendre par-là que des fiches vont venir se fixer sur la boite pour lui donner un aspect « 3 dimensions ». Il s’agira ensuite, et selon ce que demanderont les cartes, d’observer ces éléments, de venir les modifier avec d’autres cartes et bien sûr de les utiliser pour résoudre des énigmes et avancer dans l’histoire.

Bon, à ce stade de notre explication, nous avons l’obligation de freiner des quatre fers afin de ne pas vous révéler quoi que ce soit qui serait susceptible de vous gâcher le plaisir de la découverte (sus au divulgâchage !). Nous vous dirons donc simplement que SideQuest : Nemesis vous entrainera au cœur d’un vaisseau en perdition et dans lequel vous pourriez faire quelques fâcheuses rencontres tandis que SideQuest : 7th Sea vous conduira devant la vieille chapelle de Nüllrode (dans laquelle vous pourriez aussi faire quelques fâcheuses rencontres).

En conclusion

Proposées à un tout petit prix (environ 15 euros pièce), les premières boîtes de la gamme SideQuest nous ont convaincus. Bien sûr, elles ne révolutionnent pas le genre mais elles ont le mérite de faire preuve d’imagination sur les énigmes proposées (notamment sur les résolutions finales) et d’originalité quant à leur thème. Ce dernier point est pour nous un vrai point fort car s’il n’est évidemment pas nécessaire de posséder les jeux qui ont inspiré SideQuest (ni même d’y avoir joué, ni même de les connaître), ceux qui s’y seront frottés préalablement seront ravis de replonger dans des univers qu’ils ont appréciés (et ceux de Nemesis et de 7th Sea sont particulièrement riches) mais dans un autre cadre ludique.

SideQuest : Nemesis et SideQuest : 7th Sea, des jeux de Jakub Caban et Bartosz Idzikowski, illustrés par Zbigniew Umgelter et Magdalena Klepacz, éités par Board & Dice en version originale et par Pixie Games en version française.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 1h30 à 2h30

