Récemment sorti aux éditions Bragelonne, partons dans l’univers de K.D Edwards en se plongeant dans le premier volume de la saga Tarot.

Résumé du livre

Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du Soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d’Addam, fils de dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d’origine par les humains.

Accompagné de son acolyte et garde du corps, Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite, cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue : celle d’une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Addam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l’assassinat de sa famille et sur ses tourments passés ?

Mon avis

Tarot: Le Dernier Soleil est une œuvre captivante qui transporte les lecteurs dans un monde aussi mystérieux que fascinant. L’intrigue est construite autour de Rune Saint-John, dernier descendant d’une cour solaire déchue, et de son fidèle acolyte Brand, est tout simplement envoûtante.

L’univers en lui-même est décrit avec une richesse de détails qui plonge m’a directement plongée au cœur de cette réalité alternative. C’est un univers de fantasy riche, et qui ne demande qu’a être développé davantage. L’enquête qui se profile au fils des pages est parfaitement menée et les rebondissements inattendus m’ont tenus en haleine jusqu’à la dernière page.

Je trouve néanmoins que certains personnages mériteraient d’être plus nuancés, mais cela risque d’être rectifié en lisant le second volume, je l’espère !

En somme, il s’agit d’un très bon premier tome d’une saga d’urban fantasy. L’univers est captivant, tout autant que l’intrigue. J’ai passé un très bon moment, et j’ai hâte d’y retourner !