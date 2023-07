Je remercie Coralie pour cette magnifique découverte.

Résumé du livre.

Charlie et Alexander se rencontrent au lycée. Tous deux passionnés de cinéma, ils deviennent vite inséparables et tombent peu à peu amoureux… Jusqu’à ce soir d’été où tout bascule. Le cœur brisé, Charlie doit quitter précipitamment l’Irlande avec sa famille, laissant derrière elle Alexander et leurs projets d’avenir.

Six ans plus tard, Charlie est devenue storyboardeuse. Elle se voit proposer un poste d’assistante de réalisation sur un tournage qui doit se dérouler dans son Irlande natale. Une opportunité qu’elle ne peut refuser. Même si, pour ce projet, elle devra travailler aux côtés d’un caméraman qui n’est autre qu’Alexander…

Charlie est déterminée à laisser ses sentiments hors du plateau ! Et elle se fait la promesse de ne pas succomber de nouveau au charme d’Alexander. Mais la magie opère et elle ne peut résister à celui pour qui son cœur n’a jamais cessé de battre…

Entre Charlie et Alexander, les non-dits et quelques secrets bien enfouis refont surface. Les vérités éclatent, et toutes ne sont pas bonnes à entendre… Leur nouvelle idylle résistera-t-elle ? Ou bien l’histoire est-elle simplement vouée à se répéter ?

Mon avis.

Que dire, que dire, que dire. Te dire en silence est un énorme coup de coeur. Ce livre m’a marqué au fer rouge.

D’aspect extérieur il s’agit d’une simple romance, de seconde chance. Pourtant, ce n’est que la face émergée de l’iceberg. Chaque mot à raisonner au plus profond de moi, et j’ai tout simplement adoré.

Charlie et Alexander sont tout simplement géniaux, autant l’un que l’autre. Leur histoire est touchante, elle fait mal, et pourtant ces deux-là arrivent toujours à nous faire sourire dans les moments où on s’y attends le moins. Il ne s’agit pas que d’eux et d’une simple histoire d’amour, il s’agit également de l’acceptation de la perte d’un proche, ou encore d’être un parent seul avec les difficultés qui tournent autour.

J’ai vraiment adoré la plume de Julie Bradfer, chaque mot à du sens. De plus, j’ai beaucoup aimé le format, avec un chapitre sur deux dédié à un flashback sous la forme d’un storyboard.

Te dire en silence est une histoire magnifique qui mérite d’être lu, et je la recommande fortement à quiconque désire ressentir un arc-en-ciel d’émotions.