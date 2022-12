Nous avons eu la chance de tester une nouvelle raquette, la Yonex E-Zone Xi Lite, qui sera donc notre premier test d’un produit de ce genre sur Conso-Mag. Nous espérons que celui-ci répondra à vos attentes, et nous vous invitons d’ores et déjà à nous donner votre avis dans les commentaires de l’article ou sur notre forum.

La première chose qui marque avec la E-Zone Xi Lite, c’est sa légèreté. La raquette est un véritable poids plume, puisqu’elle ne pèse que 275 grammes. De fait, elle est extrêmement maniable, avec une vitesse maximisée en tête de raquette, et permet de bouger et réagir très vite, ce qui en fait une raquette excellente pour les défenseurs et les joueurs aimant jouer en contres.

La technologie Xi – pour eXtra Isometric – procure une forme toute particulière à la raquette, avec un cadre moins ovale qu’à l’habitude et qui s’oriente vers quelque chose de plus « carré ». Si nous avons été quelque peu surpris par l’aspect purement esthétique de la chose, on a en revanche été absolument conquis par cette technologie, inventée en 1980 par Yonex, une fois dans le jeu. En effet, en élargissant le plan de frappe, la puissance est augmentée et les vibrations réduites. Mieux, la zone de tolérance est élargie, et il en résulte donc un taux de frappes réussies nettement supérieur à la moyenne, et cela se ressent que l’on soit un joueur confirmé ou plus novice.

En plus de cela, plusieurs procédés sont utilisés pour atténuer encore un peu plus les vibrations. On citera en vrac les technologies X-Fullerene, Quad Power System et SD-GRID. S’il nous est bien évidemment difficile d’estimer quelle technologie procure tel confort, nous avons effectivement noté que, d’un point de vue global, cette raquette était réellement agréable à l’usage.

La raquette Yonex E-Zone Xi Lite est disponible sur le site LyonMaster au prix de 129 euros, au lieu des 179 euros habituellement constatés. Une aubaine pour joueurs de tous niveaux !