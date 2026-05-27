2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Développé par le studio Andorran indépendant CheesecakeGames, The Empty Desk est un jeu qui inaugure la série de jeux intitulée « Detective Bennett: Solved Cases». Jeu en vue à la première personne, le gameplay est semblable aux jeux d’observation, plutôt en vogue actuellement.

Sur fond d’enquête policière sur la mort d’un riche patron et la disparition de sa fille, vous incarnez l’inspecteur Bennet chargé d’enquêter sur l’affaire. Il se rend sur les lieux de la disparition, l’immeuble d’affaires de la société Blackthorn & Co. Le jeu proposera une dizaine de niveaux à parcourir en observant chaque lieu avec précision.

Vous devrez ainsi être observateur, et utiliser le mode scanner de votre appareil photo pour vérifier et consulter les divers éléments disséminés dans les niveaux, et prendre en photo ceux qui conviennent. Cela vous permettra d’en apprendre plus sur l’histoire du jeu, et de comprendre les évènements mystérieux et fantastiques qui vont apparaitre au fur et à mesure de votre progression dans les étages de l’immeuble. A chaque fin de zone à explorer, vous serez confronté à une machine qui confirmera si vous avez trouvé ou non les bons éléments. La différence avec les jeux d’observation habituels, c’est que même si vous revenez sur la zone précédente si vous n’avez pas tout trouvé, ce qui était bon le reste, et il ne vous sera demandé que de retrouver le restant. Votre appareil photo est limité en nombre de prises, et il faudra donc parfois faire un passage obligé à la vérification pour vider les photos prises et retourner prendre la suite.

Partant sur une histoire qui semble classique, vous découvrirez assez rapidement que quelque chose d’anormal s’est passé dans les locaux de Blackthorn, en lien même avec votre personnage. Certains niveaux seront d’ailleurs assez particuliers à découvrir, changeant un peu la formule du jeu.

Le jeu est assez court, et se finit en moins de trois heures. Il reste visuellement correct, mais il reste néanmoins deux points à préciser. Mode 2026 oblige, le jeu utilise l’IA générative, et on retrouve donc tous les personnages du jeu avec des visuels générés par l’IA. Ça dénote assez avec le reste du jeu, qui, encore une fois, reste plutôt correct, mais qui est loin des images un peu trop « parfaites » générées. Le deuxième point concernant l’IA est pour moi un peu plus gênant, c’est que les développeurs Andorrans (parlant espagnol donc) ont décidé d’incorporer une version anglaise pour les voix, générée également par IA. Il est pour moi assez dommage de jouer dans ces conditions, et j’ai préféré jouer sans les voix, avec les sous-titres uniquement. À savoir qu’il existe évidemment une version originale en espagnol, avec de véritables voix donc. Bien entendu, les développeurs n’imposent pas la voix IA, et sont honnêtes en indiquant que l’IA est utilisée, mais je pense qu’une version originale sous-titrée multilingue aurait été bien suffisante au titre, sans compter l’IA déjà utilisée pour les personnages.

The Empty Desk est un jeu d’observation et d’enquêtes relativement court, mais qui raconte une histoire intéressante. Avec quelques moments étranges et effrayants, le titre donne envie de tester les futurs autres épisodes de la série Detective Bennet. Reste ce petit problème d’IA qui m’inquiète un peu dans le futur du jeu vidéo, même si les développeurs restent honnêtes sur ce point et l’indiquent dans les crédits et les menus du jeu. Proposé à 10,99€ sur le Playstation Store, le titre reste à mes yeux un peu trop cher au regard de sa durée de vie relativement faible, et du contenu. À éventuellement tester lors d’une petite promotion dans les prochains mois pour les curieux.