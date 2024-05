Bakery Simulator est un jeu développé par le studio Live Motion Games initialement sorti sur PC en 2022. Le jeu profite d’une sortie console au début du mois de mai 2024 !

Vous êtes dans la peau d’un boulanger et vous allez devoir chaque jour réaliser un certain nombre de commandes pour gagner de l’argent, de la réputation et agrandir votre boulangerie ! Le jeu se divise en trois phases qui constituent votre routine de travail.

Tout d’abord, vous arrivez dans votre atelier et vous allez avoir la possibilité d’améliorer votre équipement (acheter de nouvelles machines, de nouvelles options, …) et sélectionner un certain nombres de commandes que vous souhaitez réaliser. Et également faire le plein d’ingrédients si vous avez oublier de le faire !

La seconde étape est la plus amusante et celle pour laquelle on joue à Bakery Simulator : réaliser les différentes commandes de pain, gâteaux, muffins, … Accompagné d’une recette, vous allez récolter les ingrédients nécessaires, mettre la pâte à pétrir dans la bonne machine et durant la bonne durée, façonner vos petites réalisations et enfin mettre tout ça a cuire !

Certaines parties sont accompagnées de minis jeux pas très amusants et assez répétitifs. Malheureusement, le jeu manque d’une certaine précision dans la réalisation des actions et certaines fois, on se retrouve à galérer à collecter les pains parce qu’on clique sur le mauvais pixel. Au fur et à mesure de votre avancée, vous allez débloquer des machines qui gèrent le chrono elle-même donc vous pourrez paralléliser la confection des pâtes sans vous soucier de risquer de brûler les petits pains au four !

Votre réputation avançant, les commandes seront de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses. Mais globalement, pas de panique le temps alloué aux différentes préparations est largement suffisant !

La dernière partie concerne la livraison de vos produits et le bilan de la journée. Concernant la conduite, aucun intérêt. Le bilan de la journée est quant à lui important car vous verrez les recettes et équipement que vous avez débloqué !

La vidéo ci-dessous vous présente une journée complète de travail !

Bakery Simulator est globalement un bon jeu de simulation même si les mécaniques sont très répétitives. On prend du plaisir à revenir gérer 2/3 commandes de temps en temps pour faire avancer notre boulangerie. Cependant, le jeu manque de finition sur l’utilisation des menus et sur les interactions avec les objets pour être vraiment réussi.