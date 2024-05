Après une courte cinématique d’introduction, vous incarnez le père Abraham en quête de rédemption. Accusé d’avoir tué et mutilé des enfants, votre principal objectif sera de prouver votre innocence des horreurs qui vous sont reprochées. Pour ce faire, vous n’aurez d’autre choix que de parcourir diverses contrées de Roumanie à la recherche d’indices. Passant ainsi de paysages presque paradisiaques, à des moments bien plus glauques et sordides. Très vite rattrapé par vos cauchemars aussi soudain que sanglant, vous assisterez ainsi à des séances d’exorcisme, traversées de cimetière hanté, voire même des enterrements. Vous n’échapperez à aucun détail lié à la vie d’un prêtre, que ce soit de près ou de loin, dans des décors souvent dédiés au sacré : entre tableaux, croix, peintures, vitraux et autres éléments que vous découvrirez bien assez tôt si vous avez le cœur bien accroché ! Tout est fait pour créer un malaise constant.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy