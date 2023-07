Oxenfree II est un jeu d’aventure narratif teinté de fantastique développé par Night School Studios et publié par Netflix. Il est disponible sur PC/Mac, PS4, PS5, Switch et mobile via un abonnement Netflix. Le jeu possède des sous-titres en français.

Oxenfree II prend place dans le même univers qu’Oxenfree premier du nom. Il n’est pas indispensable d’avoir joué au premier pour apprécier le second même s’il y a nécessairement des imbrications scénaristiques entre les deux.

Retour à Camena

Vous incarnez Riley Poverly qui effectue son retour sur son île d’enfance, Camena. Elle a obtenu un job qui consiste à investiguer sur d’étranges phénomènes radios.

Ce sera l’occasion de voyager à travers toute l’île en compagnie de Jacob, un vieil ami et nouveau collègue. Très rapidement, divers phénomènes surnaturels vont survenir et l’enquête va prendre une nouvelle tournure : secte, fantôme, boucle temporelle, … Sacré programme !

La map est plus grande que celle du premier volet. Vous ne vous déplacerez qu’à pied en faisant plusieurs allers-retours ce qui peut être assez frustrant, Riley étant assez lente et les environnements ne proposant pas forcément beaucoup d’interactions.

L’ambiance visuelle du jeu est très réussie, tout comme la partie sonore discrète mais efficace.

Une histoire de Talkie

Physiquement, vous ne serez en interaction qu’avec peu de personnages. Une grosse partie des interactions se passera à travers votre talkie-walkie. Libre à vous d’engager la conversation et d’être bienveillant ou non avec vos correspondants. Les dialogues et les choix que vous ferez sont une des forces du jeu et influenceront la fin du jeu.

Vous aurez également en votre possession un autre instrument : une radio. En plus de capter certaines stations sur l’île (lore, ambiance, …), elle vous permettra de résoudre certaines énigmes et d’interagir avec votre environnement.

L’histoire reste dans la lignée de celle du premier épisode et vous captivera assez vite. L’envie de dénouer les mystères de l’île et des personnages vous fera avancer. Cependant, il y a quand même un creux vers le milieu du jeu, qui sera surtout rédhibitoire si vous souhaitez obtenir toutes les fins. Ceci nécessitera de refaire le jeu plusieurs fois et vu la durée de vie (environ 6h), ça peut être gênant.

Conclusion

Pour faire court, très bon jeu. Personnellement, j’ai légèrement préféré le premier épisode, mais si vous accrochez aux jeux narratifs, n’hésitez pas une seconde !

Petit point d’attention, même avec le patch 1.0.3, j’ai connu 2 crashs sur ma version PS4. Au final, j’ai quand même pu avancer mais j’espère un nouveau correctif de stabilité !