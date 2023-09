How 2 Escape est un jeu type escape game à jouer en coopération d’une façon plus atypique : un joueur sur console et un autre joueur sur mobile ou PC.

Il est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X.

Le test du jeu à été réalisé sur PS5.

Un train bien mystérieux…

L’intrigue principale de How 2 Escape est fixée dès les premières minutes : le joueur sur console incarne Emy, qui se réveille dans un train lancé à grande vitesse. Pour survivre, elle doit atteindre la locomotive principale pour arrêter le train. Bien évidemment, ce train est truffé d’énigmes et de pièges en tout genre. Au bout du fil, le frère d’Emy – Johann – est incarné par le joueur sur mobile. Son rôle ? Aider Emy à résoudre les énigmes à l’aide d’informations que seul lui possède.

Le gameplay

How 2 Escape est un jeu de réflexion asymétrique, il est primordial d’y jouer en duo, sans quoi l’expérience serait complètement différente.

Le joueur incarnant Emy doit analyser les différents wagons. Il doit trouver une issue et analyser chaque énigme afin de pouvoir communiquer avec le joueur incarnant Johann

L’élément essentiel au bon fonctionnement du duo ? Il s’agit de Johann. Ce dernier possède la clé de quasiment toutes les énigmes misent à disposition d’Emy. Il est indispensable.

On en pense quoi ?

Dans l’ensemble, How 2 Escape est un très bon jeu. On observe une résurgence de jeu coop asymétrique et c’est vraiment top (on pense notamment à Opération Tango ou We Were Here qui sont tout aussi bons ! ).

L’histoire est basique : on ne cherche pas plus loin, Emy est coincée dans un train et Johann doit l’aider à rester vivante. Et pourtant, malgré la simplicité de cette trame, les énigmes sont parfois très complexes à résoudre. La communication est la clé de la réussite, car si vous ne communiquez pas correctement avec votre partenaire de jeu, ça peut vite virer au carnage.

C’est un concept vraiment sympathique, les images sont belles pour un jeu de cette trempe. La seule petite chose qui a l’air de revenir souvent et qui m’a un peu incommodé dans la résolution de certaines énigmes c’est la musique de fond sonore: elle couvre parfois certains sons aidant à résoudre des énigmes, il faut être très attentif.

Dans l’ensemble, étant fan d’escape game et de jeux d’énigmes, j’ai passé un très bon moment – mon partenaire de jeu également – en résolvant ces énigmes.

Le niveau est quand même assez élevé, mais faisable pour des amateurs d’énigmes. De plus, l’ambiance est vraiment sympathique et originale. En bref, c’est un jeu fort agréable pour les amateurs d’énigmes ou d’escape game, mais n’oubliez pas: la communication est la clé pour que votre duo fonctionne !