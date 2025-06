Si vous cherchez une expérience d’escape game à la maison, sans application, sans écran, mais avec une bonne dose de réflexion, ( et si vous êtes habitué à ce type de jeu parce que là c’est du niveau confirmé !) alors EXIT « Course-poursuite à Amsterdam » pourrait bien être votre prochaine mission. Un jeu immersif, intense et exigeant, à réserver aux esprits curieux, logiques, et prêts à faire chauffer les neurones.

Le pitch : un Van Gogh disparu, une enquête haletante

Vous incarnez une fine équipe de détectives appelée en urgence par le musée Van Gogh d’Amsterdam. Une œuvre inédite du maître aurait disparu… ou serait-elle tout simplement introuvable ? À vous de fouiller les archives, déchiffrer les indices, manipuler les documents et décoder les mystères pour remettre la main sur ce tableau mythique.

Comment ça fonctionne ?

Le jeu est constitué de cartes, de documents imprimés, d’objets en carton et d’un disque décodeur qui remplace avantageusement toute appli. À chaque énigme, vous réunissez les éléments nécessaires, trouvez un code à trois chiffres que vous entrez dans le disque, et vous vérifiez votre hypothèse. Si le code est bon : bravo, vous avancez ! Sinon : retour à la loupe. L’enquête est linéaire mais intense : il faut observer, comparer, plier, découper, assembler, manipuler. Et c’est tout ce qu’on aime dans ce type de jeu ! Le matériel à usage unique permet de fouiller sans retenue, sans avoir peur d’abîmer ou de mal remettre. Et ça, c’est vraiment satisfaisant.

Notre expérience

Nous avons joué à trois (un adulte et deux garçons de 12 et 14 ans) et il nous a fallu 2h30 (et oui !) pour boucler l’enquête. On a utilisé quelques cartes indice (heureusement qu’elles étaient là !), mais quelle satisfaction à chaque étape franchie ! L’immersion est totale, les énigmes variées et bien conçues, et le format tout papier est reposant et rafraîchissant à l’heure où tout passe par smartphone.

La table en fin de partie !

Un escape game maison intense et réussi

EXIT « Course-poursuite à Amsterdam » est un vrai plaisir pour les amateurs de jeux d’enquête et de casse-tête. L’absence d’écran, la manipulation physique du matériel et la qualité des énigmes en font un jeu à vivre pleinement, une seule fois c’est vrai, mais avec intensité. Idéal pour une soirée pluvieuse ou une après-midi studieuse en famille. Alors, prêt à percer les secrets du musée ?

