« Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent ! », voila ce que pour moi représente encore et toujours les motards et leurs motos rugissantes dans mon esprit. Pour les incultes du sujet, je parle bien sur des vieux motards blasés et pourtant toujours prêt à la compétition de cette incroyable série de bds qu’est la Joe Bar Team de Christian Debarre, que j’ai partagée dans mon enfance avec mon père.

Mon expérience des jeux de motos (et des jeux de véhicules en général d’ailleurs), se contente souvent d’aller vers la facilité, du bon vieux jeu d’arcade pur et dur, où l’on peut faire tout (et n’importe quoi), sans risquer de perdre de précieuses secondes au chrono pour la pole position. Les Motoracers, Moto GP, Motocross Madness, voire même la série des Trial (Fusion et Rising) ou Road Rash pourrait être cité même si on s’éloigne du sujet, sont dans mes meilleurs souvenirs de jeux vidéos sur deux roues. Alors bien sûr, j’ai tenté de la pure simulation, comme les divers Superbike, Sbk & TT en tout genre, mais pas plus de 5 minutes chacun. Pour la série Ride, elle, aujourd’hui à son cinquième opus, je m’étais déjà renseigné un peu mais je redoutais une difficulté importante due à sa place dans la simulation également donc je n’osais point y toucher, jusqu’a alors.

Bref, cette fois étant la bonne, j’ai décidé de me lancer dans l’éprouvant test de Ride 5 sur Playstation 5 pour voir si mes impressions étaient justifiées.

Du contenu, complet, très complet

Encore aujourd’hui à l’heure où je rédige mon test, on apprend d’ailleurs dans un communiqué de presse l’ajout de contenu post launch qui va étoffer encore un jeu déjà généreux en contenu. Plus de 270 modèles de motos au total, avec 40 pistes, certains réelles et d’autres inventés de toute piéces par les développeurs, vous permettront vraiment de pouvoir y passer des heures si vous êtes fan absolu de motos.

Pour la partie solo, vous aurez donc un mode Carrière bien complet, avec un World Tour en 4 étapes principales, comprenant chacune 10 championnats avec un certain nombre de courses à réaliser, sans compter ensuite les défis illimités qui se débloquent une fois chaque étape remportée, ajoutant encore énormement de courses à faire sur des thématiques particulières liées a un constructeur, ou des courses avec des véhicules plus vintage. Il n’y a clairement pas de quoi s’ennuyer, la variété étant sur le type d’épreuves dans les championnats, que ce soit des face à face, des courses uniques, des contres la montre, il y a de quoi faire. Vous devrez également régulièrement changer de catégorie de cylindrées, avec la possibilité d’en acheter, ou de faire un emprunt chez le concessionnaire si vous n’avez pas la monnaie nécessaire.

L’argent se gagne sous la forme de crédits, obtenu à chaque course effectuée, avec parfois des motos offertes si vous atteignez un certain nombre de points de classement déterminés par votre position dans la course. Ces points vous seront d’ailleurs nécessaires pour passer à l’étape suivante, et vous feront monter dans le classement mondial. Il est évident que plus vous serez premier, plus vite vous avancerez dans les championnats et le World tour. En sus de ces deux récompenses, vous obtiendrez également des points d’expérience, vous faisant augmenter de niveau, mais aussi des points d’affinités de constructeurs au fur et à mesure que vous chérirez une marque précise au long de vos courses. Ceux ci vous récompenseront de réduction sur le tarif de leurs motos chez le concessionnaire. A vous donc de vous placez sur un constructeur précis si vous avez une préférence pour optimiser vos gains et vos achats.











Le mode carrière vous donnera enfin accès a des options de customisation, de personnalisation, et de tuning de vos motos et de l’équipement de votre pilote crée de toute pièce au début du jeu, bien sur.

A l’instar des jeux similaires récents, vous pourrez changer le visuel de votre moto et de votre équipement, en allant piocher dans la base de données en ligne des autres utilisateurs, mais vous aurez également le choix de faire tout par vous même si vous en avez la patience.

Pour ce qui est du tuning, il vous sera possible d’accéder dans votre garage, à chacun de vos véhicules, pour ensuite modifier une à une chaque pièce composant la moto, des roues au pot d’échappement, en passant par les pièces mécaniques du moteur, ce qui aura bien entendu un impact sur ses performances globales, de la tenue de route, en passant par l’accélération ou la vitesse de point. Du classique, mais efficace, avec une vraie incidence en jeu sur le véhicule, presque indispensable même pour réaliser les contre-la-montre par exemple.

Pour terminer le tour du mode carrière, à noter que vous pourrez également personnaliser les aides au pilotage, et les options des courses, mais j’en reparlerais un peu plus tard dans cet article.

Passons maintenant au reste du contenu du jeu, le multijoueur vous permettra de créer dans un salon public ou privé, votre propre championnat avec un certain nombre paramètres choisis par vous ou prédéfinis en aléatoire, comme la durée des courses, le nombre de tour, de participants, la météo et j’en passe. Libre à vous de passer cette phase de customisation et de plutôt rejoindre le salon crée par un autre joueur. Dans les premiers jours, j’ai pu constater qu’il n’y avait pas beaucoup de salons disponibles, mais j’ai réussi à trouver quand même à quelques courses en lignes sans difficulté avec des joueurs de tout azimut.

Reste un dernier mode que je souhaite commenter, le mode Course. Vous l’aurez probablement compris, celui ci vous permet d’effectuer des courses de manière rapide, sans l’enjeu du mode carrière, avec à l’instar du mode solo un niveau de personnalisation assez élevé. A vous la course d’endurance de 24h en temps réel, de nuit et par temps de pluie sur une moto avec des pneus slick si l’envie vous prend !

Entrons dans le vif du sujet : la simulation, c’est difficile ?

Après avoir fait le tour d’horizon du contenu du jeu, on retourne sur mon intro. Ayant une préférence pour les jeux de moto typé arcade, est ce que Ride 5 est fait pour moi ?

Alors clairement d’entrée de jeu, j’ai souffert, vraiment. Le jeu propose un grand choix de niveau de difficulté, mais je n’ai pas réussi à apprécier autre chose que le mode de difficulté minimale et encore, ca ne s’est pas fait complètement dans le plaisir.

Pourtant le jeu propose tout un tas d’aide à la conduite personnalisable, en plus du niveau de difficulté, mais l’équilibre est tel que soit je jouais avec une bonne partie des aides activées, mais je me bataillais malgré tout avec l’IA censé être peu agressive et donc me laisser le champ libre mais sans que ca soit réellement le cas, avec un pilotage de haute volée des adversaires qui demande une conduite relativement parfaite, soit j’essayais de m’améliorer, et j’arrivais à gagner des précieuses secondes avec des freinages moins anticipé que par les aides, mais au risque de nombreuses sorties de routes et de gamelles.

Un avantage du jeu, est de vous proposer un mode retour en arrière comme dans les Forza par exemple. C’est un véritable atout car l’utiliser ne pénalise pas dans notre progression, ni avec une pénalité de temps, ou autre qui pourrait rendre l’option totalement inutile. Au contraire, une mauvaise anticipation d’un virage devrait être extrêmement pénalisante étant donné le niveau très élevé de l’IA, mais cela permet d’un peu souffler. Le tuning de vos motos est aussi très vite indispensable pour gonfler ses stats, car cela va devenir un atout face à vos adversaires.

Globalement avec quelques aides activés, un peu de patience et beaucoup de retours en arrière au début, cela m’a permis d’appréhender un peu mieux le jeu et de finalement moins souffrir en apprenant de mes erreurs. La conduite restant un point important du jeu, et elle est très agréable, et on apprécie d’autant plus la sévérité de l’IA, lorsqu’on arrive malgré tout à gagner une seconde dans une épingle à cheveux pour passer devant notre adversaire.

J’ai été par contre particulièrement surpris des collisions très nombreuses lorsque beaucoup de participants sont présents au m². L’IA n’y va pas car quatre chemins et vous rentrera souvent dedans si vous prenez une trajectoire un peu différente des autres ou que vous vous trouviez simplement sur son chemin, et il faudra redoubler de vigilance dans les virages, au risque de vous faire envoyer dans le décor alors qu’il n’y pas de raison apparente. J’avoue ne pas regarder de championnats de motos de manière régulière, mais je n’ai pas de souvenirs que ce soit similaire à une mêlée de rugby à ce point. Une fois qu’on le sait, on fait attention pour les autres, mais ca reste un peu perturbant malgré tout.

On sent bien l’huile et les carénages lustrés

Même si je n’ai pas testé les titres précédents de la série, j’avais vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de Ride 4 sans hud par exemple, montrant un réalisme visuel et sonore à toute épreuve, réellement bluffant. Il est vrai que le jeu nous en met plein la vue avant chaque circuit avec des petits vidéos des pays que l’on visite, mais Ride 5 étant exclusif à la dernière génération de consoles de salon, je m’attendais forcément a un niveau encore plus époustouflant. J’ai cependant été un peu moins conquis sur ce point. Le jeu reste parfaitement agréable à l’œil avec les modélisations des motos toutes parfaites et des soucis du détail impressionnants comme lors des départs arrêtés avec la chaleur des gaz d’échappements émanant une sorte d’effet trouble très réaliste, les circuits et la météo dynamique permet de ressentir des sensations proches du réel, mais tout n’est pas parfait dans ce monde.









Le réalisme attendu n’est finalement pas si présent en jeu. Les captures rendent probablement un peu mieux, mais j’ai l’impression d’avoir perdu un peu en qualité par rapport à ce que j’avais pu voir des précédents Ride. Rien de grave cependant, mais à l’instar du dernier Gran Turismo qui a fait parler les foules, Ride 5 donne un effet de rendu parfois un peu trop terne, tristounet, et même si c’est le but recherché du réalisme, je trouve au contraire qu’on y perd un peu par rapport à ce que l’on avait pu voir auparavant. Un point négatif aussi a attribuer au rendu des personnages, surtout sans leurs casques (ok elle était facile), qui sont beaux de loin mais loin d’être beau, surtout dans les quelques cinématiques que l’on rencontre pendant le jeu.

Niveau sonore, par contre, c’est du tout bon, les bruits des différents moteurs et cylindrées est parfaitement reproduit, en fermant les yeux on peut reconnaître même le bruit typique d’un modèle précis, ceux qui possèdent à la maison le modèle en vrai seront aux anges.

Manette en main en tout cas, comme je l’ai précisé auparavant, le gameplay est parfaitement adapté, et la Dual sense offre des vibrations sympathiques pour l’immersion, avec par exemple des petits cliquetis lors des rétrogradations qui rendent du plus bel effet, ou une accélération progressive bien retransmise dans les gâchettes.

Et comme d’habitude une petite vidéo « Let’s play » faite par mes soins pour vous permettre de découvrir le jeu en mouvement :

Born to be hard

Pour conclure, mon ressenti sur Ride 5 est proche de ce que j’imaginais. Le jeu est fidèle au genre simulation, et offre une grande personnalisation permettant de s’ouvrir aux amateurs de jeux de motos de tout bord. Point d’arcade présent ici, même le plus faible niveau de difficulté vous demandera une certaine vigilance pour en maîtriser tout l’aspect du gameplay et prendre du plaisir. Cela reste une bonne chose, et j’ai réussi malgré mes réticences et mes goûts, à prendre du plaisir sur le jeu, et à me prendre au jeu pour progresser et finir quelques championnats. Le jeu propose en tout cas beaucoup de contenu solo et vous fera passer plusieurs dizaines d’heures de jeu sans aucun problème, voire même plus avec le contenu à venir. Ride 5 est un jeu pour les puristes, mais il le fait très bien et offre même une porte pour les curieux qui sont prêts à en découdre.