Farming Simulator 2025, sorti le 12 novembre 2024, est la dernière nouveauté de la célèbre série de simulations agricoles développée par GIANTS Software. Disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Des nouveautés à exploiter !

Dans Farming Simulator 2025, on découvre plusieurs nouveautés qui enrichissent l’expérience agricole.

Tout d’abord, le jeu introduit de nouvelles espèces animales, telles que les chèvres par exemple, qui en plus d’ajouter de la variété aux élevages, permet d’apporter également des nouveaux produits comme du lait ou de la laine. Ces ajouts offrent une gestion supplémentaire et permettent de renouveler un peu l’expérience du jeu.

Le jeu ne s’arrête pas là ! Des conditions météorologiques dynamiques viennent changer la donne ( et notre méthode d’exploitation ). Tornades, brouillard, grêle sont au rendez-vous : ces événements climatiques imprévisibles nous force à jouer au gré des caprices de la météo et en renforçant le réalisme de ce jeu de simulation agricole !

Enfin, Farming Simulator 2025 met l’accent sur l’agriculture durable, un joli parallèle avec cette tendance de protection de l’environnement qui est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. Avec des mécaniques telles que les cultures de couverture, la gestion de l’eau et la protection des sols, nous sommes invités à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Une franchise indétrônable !

Sur le plan technique, Farming Simulator 2025 brille par sa qualité visuelle et sonore. Les machines agricoles sont très bien modélisées, avec des détails soignés, comme les traces de roues dans la boue et la poussière qui s’élève sous les véhicules. Les textures des équipements et des paysages sont superbes, offrant une immersion totale. Côté son, les bruits des moteurs, des outils et des animaux ajoutent au réalisme et renforcent l’atmosphère du jeu.



Les mécaniques de jeu sont tout aussi solides. La gestion des cultures est toujours aussi stratégique, avec une large sélection de plantes à cultiver, chacune nécessitant des soins spécifiques selon la saison et la météo.

Les machines et outils s’intègrent bien dans le processus, et la gestion de l’eau et des engrais reste primordiale. La rotation des cultures permet de maximiser les récoltes tout en préservant le sol. Chaque choix a un vrai impact sur la rentabilité de la ferme, ce qui rend la gestion et la simulation encore plus intéressante : il ne s’agit pas simplement de semer et de récolter, mais aussi de planifier ses actions pour maximiser la production tout en respectant l’environnement.

Pourtant, un léger sentiment de frustration…

Malgré toutes ses qualités, Farming Simulator 2025 présente quelques points qui m’ont un peu frustrée dans ma découverte.

Outre quelques petits défauts de conception, tant sur la physique des objets ou encore certains bugs mineurs, ce qui me laisse un arrière-goût amer, c’est véritablement cette sensation de grosse mise à jour du précédent opus. Bien que certaines nouveautés soient les bienvenues, comme l’introduction de nouvelles espèces animales ou l’ajout de conditions météorologiques dynamiques, le cœur du gameplay reste essentiellement inchangé par rapport aux versions précédentes. Je trouve personnellement que malgré la fraîcheur apportée par ces nouveaux éléments, il m’a manquée un véritable renouvellement.

Ce n’est pas nécessairement un mauvais choix, mais je m’attendais à plus de changements, peut-être à des améliorations plus marquantes dans la gestion de la ferme, des aspects plus novateurs du gameplay ou des modes de jeu différents.

Cela n’enlève rien à la qualité du jeu: le contenu est toujours riche et les ajouts restent intéressants. Cependant, ceux qui attendaient un véritable bond en avant par rapport aux précédents opus risquent de se sentir un peu déçus par ce qui semble davantage être une mise à jour améliorée qu’un tout nouveau jeu.