Déjà sorti l’année dernière en version dématérialisée, Sonic Origins fait son retour en 2023 dans une version Plus, et qui plus est en version physique sur la plupart des consoles de salon.

N’ayant pas eu l’opportunité de tester cette première version (Sonic Frontiers y est sûrement pour quelque chose), j’ai donc mis la main sur ce Sonic Origins Plus pour pouvoir me remémorer mes premiers émois vidéoludiques sur la fameuse console 16 bits de Sega, la Megadrive.

Au menu de cette nouvelle version, on retrouve toujours la compilation des 4 titres de Sonic 2D sorti à l’ère des 16 bits, de Sonic The Hedgehog jusqu’a Sonic CD avec du contenu bonus supplémentaire, comme le personnage Amy jouable dans les 4 titres, ainsi que Knuckles ajouté dans Sonic CD, avec des niveaux adaptés spécialement pour ses capacités particulières.

Le gros Plus de cette version est surtout pour moi l’ajout de 12 jeux Game Gear jouable, ayant passé de nombreuses heures sur la portable de Sega, a jouer a des titres comme Sonic Triple Trouble ou Sonic Chaos. A noter que toute la partie « Plus » ajouté dans cette compilation est accessible par le biais d’un code fourni dans la boite, mais également en DLC pour ceux qui ont déjà acheté auparavant Sonic Origins. Les collectionneurs et les réfractaires aux versions numériques pourront probablement être un peu déçus du choix de l’éditeur de ne pas avoir intégrer tout le contenu directement sur le cd du jeu.

Du bon vieux Sonic à l’ancienne, mais pas que

Remis au gout du jour dans une interface de bon goût, cette compilation est respectueuse du support original en proposant bien entendu le titre dans sa version 4/3 non retouché, mais également une version ‘Anniversaire’ refaite en utilisant le moteur de Sonic Mania, et proposant du contenu bonus, avec des personnages jouables supplémentaires.

Les jeux sont tout agréables à jouer, et on retrouve bien vite le plaisir de traverser les niveaux de plateforme à la vitesse supersonique (avec le scrolling qui semble volontairement dépassé dans Sonic 2 par exemple). Aussi fan de Sonic que je puisse être, j’ai même redécouvert Sonic CD que je n’avais que très peu joué à l’époque, le Méga CD était déjà un produit rare à son époque. A noter d’ailleurs que ce titre joue moins sur la vitesse que les autres, avec de la plateforme demandant un peu plus de précision que les précédents titres. On appréciera d’ailleurs la sauvegarde automatique, qui permet de reprendre n’importe quel titre en cours de partie, et l’option de continue sur les niveaux bonus, pour vous permettre d’obtenir plus facilement les émeraudes du chaos.

Proposant également un mode histoire pour enchaîner tous les titres d’affilés comme un seul et grand titre, ponctuées par des cinématiques ajoutées pour l’occasion, le contenu proposé reste intéressant pour découvrir ou redécouvrir les origines de la mascotte de Sega.

Aussi disponible pour chaque titre, un mode ruée de boss permettant d’enchaîner les boss sans devoir traverser les niveaux intermédiaires, ainsi qu’un mode sphère bleu, pour pouvoir faire les fameux niveaux bonus en fausse 3D. Ces niveaux particuliers consistant à transformer toutes les sphères bleues d’un plateau sphérique, en sphère rouge pour récolter une émeraude du chaos et devenir Super-Sonic une fois qu’elles sont toutes en votre possession, évidement. Enfin, un mode mission vous proposera d’effectuer certains taches dans chaque titre, sous la forme de missions rapides, comme finir un niveau avec un certain nombre d’anneaux, ou faire une partie d’un niveau dans un certain délai, etc… cela apporte un peu de variété supplémentaire, et permet de gagner des pièces qui pourront être dépensées dans le mode musée.

Comme je l’ai dit précédemment, le gros plus est clairement les jeux Game Gear ajoutés à cette collection, qui permettent vraiment de se rendre compte de la quantité phénoménale de jeux autour de Sonic à l’ère des consoles 16 bits (et portable 8 bit dans le cas de la GG). Certains titres étant sortis d’ailleurs exclusivement sur la console portable, voire même inédit en Europe comme le Tails’ Skypatrol, ou Sonic Drift. Au total, 12 titres variés vous sont proposés, avec autant de pépites.

Niveau portage par contre, les titres n’ont pas bénéficiés de soin particulier, et on retrouve les titres bruts de décoffrage, ce qui surprend un peu au départ. Entre le framerate toussotant, et la résolution très faible sur nos écrans HD, on est un peu déçu de ne pas avoir la possibilité de jouer avec les options pour changer la taille de l’écran de jeu, ou d’ajouter des filtres pour lisser un peu les pixels bien visibles. On regrette d’ailleurs que les versions 16 bits n’ont pas été aussi intégrées à cette version car sur des titres comme Sonic Spinball, ou Dr Robotnik Mean Bean Machine, on se rend assez vite compte des limites techniques de la Game Gear.

Enfin pour terminer le tour de cette compilation, sachez que chaque partie que vous lancerez vous récompensera de pièces qui pourront être ensuite utilisées dans le mode Musée, pour débloquer des images dans la galerie, ou des musiques et des sons dans le jukebox, cela permet d’avoir un peu plus d’attrait à refaire tous ces titres.

Et pour compléter mon test, voici un Let’s play en vidéo du jeu, vous permettant de vous rendre compte du contenu du jeu, et d’apprécier la qualité du titre et du soin apporté à ses menus.

Sonic, c’est plus fort que toi ?

Pour ma part rien ne représente mieux les racines du jeu vidéo sur consoles de jeu que les jeux Sega, d’autant plus avec les Sonic et les titres gravitant autour de ce personnage emblématique de la marque. Je vexerais probablement beaucoup de fans de Nintendo en préférant le hérisson bleu au plombier moustachu d’en face, mais ca reste une histoire de goût personnel, évidement. Autant j’ai apprécié le virage proposé par Sonic Frontiers, autant je ne renie pas l’origine de la série, avec ces jeux de plateformes 2D bien speed des années 90. Sonic Origins Plus arrive avec une offre intéressante en proposant suffisamment de contenu pour prendre du plaisir, avec un titre en rayon vendu directement en édition limitée avec un petit art book du contenu bonus du plus bel effet pour un prix relativement correct au regard de ce qu’il contient, hormis le DLC en code qui gâche un peu l’ensemble. Tout n’est pas parfait donc, et on aurait aimé avoir un peu plus de titres pixélisés de l’époque sur la galette. Reste des jeux indubitablement très bons, qui sont d’ailleurs pas si simples que dans mes souvenirs, avec pas mal de game over qui me font presque penser que les die & retry, ca vient peut être de nos jeux de plateformes de l’époque. La proposition est en tout cas raisonnable, et pourra plaire aux anciens comme aux nouveaux curieux de connaître l’origine de Sonic. Espérons juste qu’un Sonic Origins Plus Deluxe ne sorte pas l’année prochaine avec encore un peu plus de contenu supplémentaire pour surfer sur la vague. Une compilation de ce genre doit rester rare pour reste intéressante pour le public ciblé.