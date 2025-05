The Long Fall Home est un jeu de plateforme et d’énigmes dans l’espace édité et développé par NFG.

Un scénario … particulier

Notre histoire débute en 1969, aux États-Unis. La NASA, prête à lancer la mission Apollo 11, prépare, en secret, une autre expérimentation : la cryogénisation de quatre astronautes dans un centre de recherche lunaire. Le but étant de les réveiller six ans plus tard, en 1975, lors de la prochaine mission spatiale afin de constater les effets de l’exposition lunaire sur le corps humain.

Malheureusement, ladite mission n’a jamais eu lieu, et nos quatres patriotes ont été oubliés de tous. Jusqu’en 2025, quand l’alimentation électrique du centre qui accueillait les cobayes est tombée en panne, permettant donc à ces derniers de se réveiller de leur long sommeil.

En quittant la Lune, ils découvrent que l’espace s’est transformé en un rêve surréaliste : des sous-marins et des baleines flottent dans le vide, des vaisseaux extra-terrestres sont en orbite autour de la Terre et une multitude d’objets du quotidiens avec des proportions démesurées sont présents sans que l’on sache pourquoi.

Nos quatre survivants vont donc tenter de découvrir s’il s’agit de la réalité ou s’ils sont encore piégés dans leur prison de glace, à rêver d’une liberté pour le moins étrange.

Le but du jeu sera ainsi de découvrir ce qui a causé cette situation en parcourant l’espace à l’aide des différents objets qui nous serviront de plateformes sur lesquels nous pourrons nous déplacer.

Un gameplay classique mais innovant

Concernant le gameplay que nous offre The Long Fall Home, il reprend les codes de la majorité des jeux de plateformes les plus connus. On retrouve les sensations d’un Only Up ! ou encore de Human Fall Flat. On note également le même système de narration que dans un autre jeu de parcours, à savoir Getting Over It, dans lequel notre personnage sert de voix off en se parlant à lui-même, nous faisant part, au passage, de son impression sur le monde qui l’entoure.

Le jeu apporte tout de même sa touche de nouveauté en utilisant l’environnement comme mécanique de gameplay, à savoir l’espace. En effet, le fait que la gravité n’affecte pas notre personnage apporte une nouveauté par rapport aux titres concurrents. Les sauts que nous pouvons effectuer sont ainsi énormes et la réception est également beaucoup plus permissive. Cependant, la difficulté n’en est pas moindre car ce sont ici les plateformes qui apportent du challenge. Les objets sur lesquels on va pouvoir se poser seront souvent en mouvement et nous imposeront de bien calculer le timing afin de ne pas tomber. Leurs formes peuvent aussi nous poser problème. Entre les objets ronds sur lesquels on peut glisser ou encore les petits éléments qui seront présents en quantité pour apporter de la difficulté au jeu, ce dernier n’aura pas à rougir face à ses concurrents en termes de défis.

Cependant, malgré une difficulté bien présente, le jeu propose tout de même certaines composantes qui le rendent plus accessible. Je pense notamment au jetpack, nous permettant de contrôler plus facilement nos déplacements dans les airs ainsi que notre atterrissage mais également les nombreux checkpoints présents tout au long du parcours qui nous évite de recommencer trop loin si l’on tombe.

Au sujet de l’ambiance, je l’ai trouvé un peu oppressante. Malgré l’humour apporté par les objets loufoques que l’on trouve sur le parcours, il n’y a pas de musique. Cette absence volontaire de son, fidèle à la réalité spatiale, renforce l’isolement. Mais elle peut aussi rendre l’expérience anxiogène, voire monotone à long terme.

Conclusion : Un bon jeu de parcours

The Long Fall Home est un jeu qui coche toutes les cases du bon jeu de parcours. Il reste classique tout en apportant une nouvelle mécanique liée à l’espace avec l’absence de gravité, rendant le gameplay original par rapport aux autres jeux du même genre.

Le scénario, bien que léger dans la quantité d’information, apporte une motivation supplémentaire à continuer le jeu pour découvrir ce qu’il s’est passé depuis que l’on a été cryogénisé.

Le jeu sera donc, sans aucun doute, un succès auprès des fans du genre. Cependant, il ne sera pas non plus une révélation pour les joueurs n’étant pas à l’aise avec ce type de jeu.