Développé et auto-édité par le studio américain indépendant Tomorrow Head Studio, Will: Follow The Light est un jeu d’aventure narratif à la vue à la première personne.

Après une intro à bord d’un bateau dans un orage déchainé, Le jeu vous invite à suivre Will, gardien de phrase dans les mers du Nord, qui vient faire sa petite routine habituelle en vérifiant les constantes, la vitesse du vent, la pluie et le bon fonctionnement du phare. Ce qui semble commencer par une journée normale, va vite se transformer en fin du monde, lorsque Will se rendra compte que la tempête annoncée le jour même deviendra vite une catastrophe naturelle avec écoulements de boue et Cie dans son petit village. À la recherche de son père et son fils, le périple commencera sur terre et sur mer, pour essayer de rejoindre sa famille en espérant les retrouver sains et saufs.

Le titre bascule assez vite dans le surnaturel quand Will découvre une lanterne particulière ayant des pouvoirs spécifiques. En effet, grâce à cette lanterne, qui servira bien sûr malgré tout de simple lampe pour se guider dans le brouillard sur les eaux, Will pourra faire apparaitre des souvenirs, donnant des indices sur la marche à suivre et permettant de continuer son aventure. Cette lanterne possède plusieurs modes de couleurs, la simple lumière jaune, ainsi qu’une rouge et une bleue, et un peu plus tard un mode boost pour faire fondre la glace. Le rouge et le bleu se retrouveront un peu partout dans le jeu, sous formes d’images en surbrillance, et il suffira de balayer les alentours pour trouver l’emplacement pour se placer et activer l’image en question. De courtes cinématiques avec des personnages fantomatiques feront leur apparition et il faudra donc être attentif à ce qui est dit pour continuer. À des endroits clés du jeu, vous pourrez enfin recharger votre lanterne, car celle-ci a une batterie limitée, avec un mini-jeu consistant à aligner deux sinusoïdes. Simple, mais nécessaire.

Le titre propose en plus de l’exploration et de la narration, quelques énigmes, avec des éléments à réparer, ou à assembler, à commencer d’ailleurs par la lanterne et ses vitraux colorés. Des petits puzzles seront également présents, parfois simples, parfois un peu plus complexes, même si la clé sera de fouiller et de bien observer les lieux alentours. Quelques cadenas et serrures à codes seront aussi présents, et il faudra donc une nouvelle fois faire fonctionner ses méninges et être curieux pour les déverrouiller.

Côté gameplay pur, on déplace donc notre personnage en vue à la première personne, et on pourra interagir avec des éléments à déplacer, caisses et autres éléments roulants, pour rendre accessible un lieu trop haut, ou déplacer un objet lourd. Dans ces phases un peu spécifiques, les contrôles sont un peu perturbants, avec une inversion des sens, il faudra avoir un peu de patience et prendre le coup. D’autres phases sont aussi parfois un peu complexes dues à la maniabilité particulière, par exemple une course sur un traineau tirée par des chiens qui demande précision et rapidité, et qui m’a valu plusieurs essais, les checkpoints étant assez éloignés à certains endroits du jeu.

Par contre, là où le titre s’en sort haut la main, c’est sur la partie navale. En effet, l’intro sert de tutoriel pour apprendre à diriger Molly, le bateau à voile et à moteur de Will. Et même si le gameplay ici est forcément simplifié par rapport à un vrai voilier, on prend quand même plaisir à larguer les amarres, déployer les voiles, ou d’avancer prudemment grâce au moteur uniquement. Lors des moments où la mer se déchaine, le titre est vraiment immersif et ça donne presque envie de se battre contre les flots de la même manière que Will. Le bateau servira aussi de base pour retrouver notre collection de collectibles trouvés en jeu, mais aussi pour se faire un thé, ou prévoir le prochain déplacement sur la carte. On devra en effet à certains moments du jeu, prévoir notre azimut, et choisir sur la carte notre destination grâce aux coordonnées géographiques. Des petits moments simples, mais qui ajoute un plus dans l’immersion, car une fois les coordonnées validées, on pourra voir sur la boussole du bateau la direction à atteindre pendant qu’on navigue.

L’histoire du jeu permettrait de vivre les souvenirs de Will, des drames de son enfance vécus avec sa mère et sa femme, et aussi les moments importants avec son fils. C’est intéressant à suivre, même si on pourra être un peu déçu de la fin, qui en oublie un peu trop le côté fantastique que l’on a pu vivre pendant les 4-5 heures de jeu pour en voir le bout.

Visuellement, le titre exploite l’Unreal Engine 5 et propose des graphismes plutôt corrects, et sont plus particulièrement plus que correct sur la partie maritime. Les personnages rencontrés sont dans la moyenne de ce que l’on peut voir dans des jeux équivalents, on n’est pas dans cyberpunk, certes, mais ça reste relativement correct dans l’ensemble pour un studio indépendant. Les musiques sont immersives, avec le côté dramatique nécessaire dans les moments tendus. Le doublage des voix en anglais n’est pas particulièrement de haut niveau, mais reste relativement réaliste pour une situation engageant des personnages lambda. Pour les textes du jeu, tout est intégralement traduit et sous-titré en français. J’ai eu un rare bug dans le jeu, « bloquant » au début avec un document qui reste affiché en premier plan après l’avoir consulté, mais un redémarrage du jeu a suffi à résoudre le problème, rien à signaler, probablement corrigé dans une future mise à jour si d’autres joueurs le constate.

Will : Follow The Light fait partie des jeux narratifs avec une tension dramatique qui permet une immersion intéressante dans l’histoire. On a envie d’avancer et de connaitre la suite de l’aventure tout du long. Le gameplay est assez varié, entre puzzles, codes, documents à lire, ainsi que les moments plus tendus comme la course de chiens de traineaux et les déplacements sur les flots à bord de Molly. La durée de vie pour ce genre de jeu est dans la moyenne, avec quelques collectibles à récupérer pour les complétionnistes, même si on ne reviendra probablement pas sur le titre une fois terminé. Si vous aimez les bateaux à voiles et appréciez la navigation en mer, ça sera forcément un plus qui vous attira d’autant plus que le titre a fait un effort particulier pour rendre ces phases de jeux très agréables. Proposé entre 25 et 30 € selon les stores consoles et PC, le jeu pourrait vous intéresser si vous avez aimé des titres comme Kona 1&2 ou Firewatch qui présentent pas mal de similitudes avec celui-ci.