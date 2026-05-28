Avant de rentrer en détail dans le test, il est nécessaire de préciser que ce dernier a été réalisé durant l’early access du jeu. Le contenu disponible actuellement, présenté dans cet article, sera donc de plus en plus important dans les mois à venir, au fil des mises à jour.

Un renouveau de la licence ?

Après le co-op shooter Deep Rock Galactic et le survivor-like Deep Rock Galactic : Survivor, il est temps pour la licence phare de Ghost Ship Games d’extraire les ressources d’un autre style bien connu dans la scène gaming indépendante : le rogue-lite, avec Deep Rock Galactic : Rogue Core.

En effet, l’équipe de nains intergalactiques est une nouvelle fois de retour afin d’exploiter les ressources minières de la planète Hoxxes et de sécuriser ses cavernes.

On retrouve, bien entendu, l’ADN de Deep Rock Galactic, que ce soit grâce à l’ambiance amusante de par les divers dialogues et interaction entre les nains et la D.R.G.C (Deep Rock Galactic Corporation) ou l’univers du jeu nous plongeant toujours plus profond dans des cavernes extraterrestres remplies de minerais et de créatures hostiles pour les garder.

Le jeu reprend également la pâte graphique low poly présente dans le premier opus, créant ainsi un environnement visuel identique à ce dernier.

Cependant, la grande nouveauté de Deep Rock Galactic : Rogue Core est, comme son nom l’indique, l’aspect “Rogue-lite”.

Le Rogue-Lite, c’est quoi ?

L’appellation Rogue-lite est aujourd’hui très développée dans le monde du jeu vidéo, notamment chez les développeurs indépendants. Parmi les titres les plus connus, nous pouvons retrouver Hades, Slay the Spire ou encore The Binding of Isaac pour ne citer qu’eux. Nous avons également testé certains Rogue-Lite sur Conso-Mag tel que Slot and Dagger, Abyssus ou encore Balatro.

Les Rogue-Lite sont donc des jeux dans lesquels notre personnage évolue généralement de salle en salle, ces dernières étant de plus en plus complexes au fil de l’avancement de la partie. Pour nous aider dans notre progression, ces fameuses salles nous offrent des bonus permettant d’améliorer le personnage et pouvant avoir des synergies entre eux afin de faciliter notre avancement.

Le Rogue-Lite est souvent confondu avec le Rogue-Like mais se distingue par sa progression entre les parties. En effet, si dans les Rogue-Likes, chaque partie nous fait recommencer de zéro, sans amélioration, le Rogue-Lite, quant à lui, offre au joueur une progression entre les parties via des améliorations passives rendant le jeu de plus en plus abordable au fur et à mesure des tentatives.

L’adaptation à la sauce Deep Rock

Deep Rock Galactic : Rogue Core suit ainsi les grandes lignes du Rogue-Lite tout en s’appropriant ses mécaniques pour les adapter à son univers.

On retrouve donc les systèmes cités précédemment, à savoir les améliorations entre chaque salle, une difficulté croissante ainsi qu’une évolution de notre personnage entre les parties.

Pour parler plus concrètement du gameplay en lui-même, nous commençons dans un hub. Ce dernier nous permet d’améliorer notre personnage et de le personnaliser grâce à des ressources récupérables durant les missions et ainsi devenir le nain le plus stylé de la galaxie.

C’est aussi à cet endroit que nous pouvons sélectionner les quêtes en question. Plusieurs environnements sont disponibles avec, pour chacun d’entre eux, plusieurs missions plus ou moins complexes.

Concernant le déroulé d’une mission, nous sommes envoyés depuis notre vaisseau jusqu’à l’entrée de la caverne choisie. Nous sélectionnons ensuite notre classe de personnage parmi cinq disponibles ayant chacune leurs spécificités et notre arsenal composé d’une ou deux armes, ainsi que d’un outil facilitant l’exploration.

Après s’être préparés, nous voilà plongés dans des cavernes générées de façon procédurale, en quête de notre objectif : terrasser le boss de la zone. Pour ce faire, nous traversons plusieurs niveaux, séparés par des ascenseurs descendant toujours plus profond, dans lesquels nous devons récolter des minerais permettant d’obtenir des bonus passifs qui améliorent notre personnage durant la partie. Le jeu reprend ainsi la mécanique principale des Rogue-Lite en l’adaptant à son univers : si vous voulez évoluer, il va falloir creuser !

Mais la pioche ne sera pas votre seule alliée durant la descente. J’ai mentionné des armes dans l’arsenal et elles ne sont pas là pour rien. En effet, des hordes de monstres, surgissant de toute part, vont rapidement entraver la mission, c’est d’ailleurs pour les exterminer que nous sommes envoyés dans ces cavernes.

Une fois les ennemis terrassés et nos personnages bien améliorés, nous arrivons dans la cavité la plus profonde de la caverne qui abrite ce pourquoi nous avons été envoyés : un monstre gigantesque qui sème le chaos dans les mines. C’est ainsi qu’un combat acharné contre la créature se lance et l’endurance sera de mise car le boss possède beaucoup de vie et ne sera pas seul : de nouvelles hordes de monstres apparaîtront, rendant le combat encore plus laborieux.

Si vous parvenez, malgré tout, à venir à bout de cet affrontement, vous serez grandement récompensés, que ce soit par des ressources nécessaires pour l’amélioration ou des éléments cosmétiques pour personnaliser votre personnage.

Il sera, ensuite, possible de repartir en exploration à la recherche de créatures de plus en plus dangereuses.

Un nain c’est bien, plus c’est mieux !

Durant mes sessions de jeu, j’ai pu expérimenter le mode solo et le mode multijoueurs et c’est sans aucun doute ce dernier qui a été pensé pour le jeu.

L’expérience en solo est jouable mais l’on se retrouve très vite acculé par les hordes d’ennemis arrivant de tous les côtés.

En effet, le défaut du jeu qui ressort à mon sens est sa difficulté en solo qui est absurde. Il est quasiment impossible de s’en sortir face à la quantité indécente d’ennemis qui nous arrive dessus, surtout dans les dernières salles.

Le mode multijoueurs, quant à lui, ajoute une tout autre dimension au gameplay. Les différentes classes de personnages peuvent synergiser en choisissant intelligemment leurs équipements et les explorations sont bien plus équilibrées.

Au-delà d’une difficulté allégée de par la présence d’alliés, le fait de jouer à plusieurs crée une ambiance chaleureuse portée par l’entraide et la coopération. Chaque joueur est important pour mener à bien la mission et le jeu nous le fait bien comprendre de par les différentes mécaniques mises en place pour que chacun ait un rôle spécifique. Je pense notamment aux différentes classes de personnages ou aux améliorations durant la partie permettant de créer des builds uniques.

D’autant plus que, pour ma part, les joueurs que j’ai pu croiser durant mes sessions étaient bienveillants, renforçant ainsi la solidarité pendant les parties.

Un léger manque de contenu

Étant donné que le jeu est en accès anticipé, il est vrai que le contenu disponible pourrait être approfondi.

La base du jeu est solide et la boucle de gameplay principale fonctionne bien mais cela pourrait être étoffé, notamment via l’ajout de nouveaux bonus afin d’augmenter la variété de builds ou de nouveaux ennemis pour créer de nouveaux challenges.

Il est cependant tout à fait possible de s’amuser des heures voire des dizaines d’heures, notamment en multijoueurs, dans l’état actuel du jeu. D’autant plus que les développeurs du jeu ont récemment publié un plan de route de l’accès anticipé, indiquant l’ajout de nouveaux éléments, tels que des armes et des créatures, dans les futures mises à jour.

Conclusion : Un jeu prometteur

Deep Rock Galactic : Rogue Core est donc, pour moi, un jeu qui a du potentiel, notamment pour son aspect multijoueur qui renforce vraiment l’expérience de jeu.

On retrouve l’essence qui a fait le succès de Deep Rock Galactic premier du nom et celle-ci s’adapte très bien au système de Rogue-Lite.

Cependant, le jeu étant en accès anticipé, le contenu peut sembler assez léger pour le moment mais ne saurait tarder à s’étoffer au fil des mises à jour.