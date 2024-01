Cette année, c’est sur les chapeaux de roues qu’Ubisoft démarre son exercice, avec la sortie, dès le 18 janvier prochain, de Prince of Persia : The Lost Crown. Un retour en force de la licence, quatorze ans après le dernier opus, Les Sables Oubliés, sur la génération PS3 / Xbox 360. Alors, on part faire un petit tour en Perse ?

Développé par les équipes françaises d’Ubisoft Montpellier (Cocorico !), Prince of Persia : The Lost Crown est un retour aux premiers amours de la saga. Alors que les derniers opus en date nous proposaient de plonger dans des aventures tout en 3D, le titre revient ici à ses bases en nous proposant un jeu d’action plate-forme en 2D. Un “Metroidvania”, pour reprendre le thème désormais bien ancré, dans le style de l’opus original de 1989.

Retour en Perse

Le jeu nous place aux commandes de Sargon, combattant émérite et plus jeune membre des Immortels, un groupe de soldats d’élite chargé de la protection du royaume de Perse et, par extension, de sa famille royale. Celui-ci va, avec ses compagnons, se mettre à la recherche du Prince Ghassan, kidnappé et désormais prisonnier au Mont Qaf, un lieu rempli de mystère, où le cours du temps semble altéré. Au fil d’une aventure dont la quête principale vous occupera entre 20 et 25 heures, pour peu que vous ayez un peu de skill, vous découvrirez un univers véritablement plaisant et un scénario qui saura vous tenir en haleine.

Les développeurs d’Ubisoft Montpellier ont conçu une aventure fabuleuse, dont le Mont Qaf est un formidable théâtre. On y découvre des environnements extraordinaires et très variés, permettant de renouveler sans cesse le plaisir de la découverte. On a été fasciné par chacun des différents biomes rencontrés, au nombre de treize. De notre côté, on a un petit crush sur les cimes de la Haute Citadelle et la vue magnifique depuis les toits.

S’il est plaisant de par son univers, c’est essentiellement via son gameplay que Prince of Persia : The Lost Crown doit nous séduire. Et que dire, si ce n’est que la mission est remplie, et avec brio ! Comme souvent dans ce type de titre, toute la difficulté réside dans le fait de réaliser de grandes choses avec un panel d’actions relativement limitées. De base, le jeu propose une panoplie simple : sauter (avec notamment des appuis sur les murs, classique) et glisser pour ce qui est des mouvements, attaquer, parer et esquiver pour les combats. Progressivement, de nouvelles compétences et pouvoirs vont venir s’ajouter à votre éventail : utilisation d’un arc et de chakrams (ces derniers sont utiles en combat, mais également pour résoudre des énigmes), dash spéciaux pour se déplacer dans les airs et atteindre des lieux plus lointains, et bien d’autres qu’on vous laisse le soin de découvrir pour ne pas vous gâcher le plaisir. De manière générale, le gameplay est hyper précis et permet des enchaînements léchés, et on ressent toute la fluidité des actions à l’écran.

Un Metroidvania de qualité

La carte du titre est gigantesque, et c’est un véritable plaisir de crapahuter de tableau en tableau tant la progression est satisfaisante. La difficulté du jeu est savamment dosée : il n’est pas rare de buter sur de nombreux passages et de devoir s’y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir avancer, mais on reste rarement bloqués trop longtemps au même endroit. C’est véritablement gratifiant et l’équilibre est, à notre sens, proche de la perfection en ce sens. Comme toujours dans les Metroidvania, le Mont Qaf regorge de passages que vous repérerez mais qu’il est impossible de franchir dans un premier temps, faute de disposer du bon objet ou de la bonne compétence. Les développeurs ont pris le soin d’ajouter au titre un petit objet plutôt pratique, permettant de réaliser un screenshot de l’environnement qui apparaît ensuite sur votre carte, vous permettant de revoir en un coup d’oeil le type d’obstacle infranchissable qui vous barrait la route à tel ou tel endroit, afin de le retrouver facilement une fois que vous serez mieux équipé.

Certains des moments forts de l’aventure et de la progression se trouvent également dans la rencontre et l’affrontement de boss véritablement plaisants à combattre. Au nombre de neuf en tout, ces ennemis souvent gigantesques sont de véritables points importants et devraient, pour certains du moins, marquer votre mémoire de joueur.

Enfin, un petit mot concernant la réalisation graphique de Prince of Persia : The Lost Crown en général. Si nous avons déjà dit que le Mont Qaf et l’univers sont réellement plaisants à découvrir, notamment grâce à des environnements variés, il faut bien reconnaître que le titre est loin d’être incroyable techniquement et que, visuellement, il y aurait de quoi faire beaucoup mieux encore. Certains titres dans un style comparable, comme la saga Ori par exemple, nous ont montré par le passé qu’il était possible de mettre de véritables claques visuelles tout en ne surchargeant pas l’écran afin de garder un gameplay fluide et lisible. C’est un peu dommage et on aurait aimé un effort supplémentaire à ce niveau, même si, au final, cela ne vient pas altérer le plaisir de jeu. Côté son, c’est également très bon au niveau musical avec des thèmes qu’on apprécie beaucoup. Le jeu a également la bonne idée d’être doublé en Français, ce qui est une bonne chose pour les non anglophones, même si le ton des doublages n’est pas toujours très juste. Ajout sympa également : la présence de doublage en Farsi, pour ceux qui veulent s’immerger toujours plus.

Retrouver la saga Prince of Persia près de quinze ans après la sortie du dernier épisode est un véritable régal. Ce retour aux sources avec une aventure tout en 2D, comme l’épisode original, est bien plus qu’une simple lubie nostalgique des développeurs et est un formidable jeu. Que l’on soit fan ou non des “Metroidvania”, on prend un plaisir dingue à arpenter le Mont Qaf. Le gameplay est peaufiné aux petits oignons, et on progresse de tableau en tableau avec une satisfaction bluffante. Oui, le Prince de Perse est de retour, et il est au meilleur de sa forme. Un titre à faire absolument, qui fera sans nul doute partie des tous meilleurs jeux vidéo de 2024. Et oui, l’année commence sur un bon rythme !