Retour sur la saga littéraire Off-Campus par Elle Kennedy.

Je remercie Elena pour l’envoi de la collection Off-Campus, qui m’a permis de découvrir un quatuor de livre absolument fantastique!

Résumé du livre.

Hannah est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant.

Mais quand il s’agit d’hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l’équipe de hockey de l’université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l’équipe. Ils vont passer un drôle d’accord. Elle lui donne des cours et il l’aide à séduire le quaterback de l’équipe de football.

Cet arrangement original va-t-il changer leur vie ?

Mon avis.

En commençant avec le premier volume, j’ai eu une peur: tomber dans le cliché du roman sur les joueurs de hockey.

Et bien que ce soit difficile à admettre: j’ai eu tort ( et il est vrai que la couverture à beaucoup biaisé ma première impression : ne vous y fiez pas. )

Ce premier volume est très passionnant, on y découvre Hannah, qui souffre de troubles depuis son aggression sexuelle, celle-ci ne se permet plus de vivre et culpabilise de la situation précaire dans laquelle celle-ci a mis ses parents suites aux frais d’avocats. Garrett quand à lui est le capitaine de l’équipe de hockey, hélas, pour continuer à jouer dans l’équipe il a besoin de conserver une bonne moyenne en cours.

J’ai découvert la plume d’Elle Kennedy, et autant dire que j’ai adhéré immédiatement. J’apprécie également beaucoup les deux points de vues au fil des chapitres, je trouve que cela donne plus de profondeur au récit et permet de vraiment être un véritable spectateur de cette histoire.

Le roman parle d’amour, de reconstruction de soi, mais aussi de refoulement des sentiments, et tout ça, l’autrice le transmet et le fait ressentir à merveille.

Pour une première découverte, je l’ai dévoré en 3 jours, avec la ferme intention de lire les suivants directement dans la foulée.