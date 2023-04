Retour sur la saga littéraire Off-Campus par Elle Kennedy.

Je remercie Elena pour l’envoi de la collection Off-Campus, qui m’a permis de découvrir un quatuor de livre absolument fantastique!

Résumé du livre.

C’est un joueur et pas uniquement sur le terrain…

John Logan est un star de l’équipe de Hockey ce qui lui permet d’avoir toutes les filles qu’il veut. Mais derrière ses sourires de tueurs et son charme ravageur, se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s’annonce pas tout rose.

Quand il rencontre Grace, étudiante en première année, et il se dit qu’elle sera la fille idéale pour lui changer les idées. Mais Grace fini par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en quatre s’il veut la récupérer.

Grace n’est plus la jeune fille timide et innocente du début de l’année, et elle compte bien lui faire payer son erreur. John va devoir élever son niveau de jeu.

Mon avis. ( SANS SPOILERS )

Autant dire que j’ai attaqué directement le second volume après avoir fini le premier.

Le second est moins conséquent: résultat, je l’ai lu en une journée.

Cette fois-ci, nous sommes aux côtés de Grace, une première année à Briar University qui est bien décidée à profiter de sa vie universitaire.

Logan, lui, est un des meilleurs amis de notre cher Garrett: colocataires et coéquipiers sur la glace.

Et là, en commençant le second volume j’ai eu des nouvelles craintes, et j’avais peur que l’histoire et la trame générale soit très répétitive et similaire au premier. Et j’ai été très surprise, ce n’est pas réellement le cas.

Le second volume est très intéressant, j’aime beaucoup la sensation de découvrir des personnes secondaires du premier volume, je trouve cela très intéressant et j’adore comment Elle le fait. Ça met des points en lumières et ce que j’adore encore plus c’est que c’est dans la continuité du premier!

Bref, ce fut encore une très belle découverte et une très belle suite, je suis curieuse de voir ce que la suite nous réserve!