Tous les historiens vous le diront : bâtir une civilisation, ça prend du temps ! Et tous les joueurs les contrediront : non, ça ne prend que 27 minutes. Si nous devions trancher, nous dirions que ce sont ces-derniers qui ont raison mais uniquement grâce à Pearl Games et à son très innovant Time of Empires. Découverte…

Dans l’univers des jeux de société, un jeu de civilisation est souvent long (et poussif). Ou en tout cas l’était car Pearl Games est récemment venu mettre un grand coup de pied dans la civilisationnière ! Comment ? Eh bien en permettant aux joueurs de bâtir leur empire de façon simultanée et tout en respectant une limite de temps définie. Audacieux, non ?

Pour une poignée de dollars grains de sable en plus

Pour que vous compreniez bien, on va reprendre les bases. Time of Empires propose donc aux joueurs de bâtir leur Empire au travers de trois âges. Pour cela, lors de chaque âge, ils vont découvrir des technologies, construire des bâtiments, lever des armées, déployer des troupes sur différents territoires, faire naître des érudits, convaincre de grands leaders de rejoindre leur cause et même participer à l’édification de grandes merveilles…

Toutes ces actions seront rendues possibles par la mécanique assez classique de la pose d’ouvriers. Ou plutôt devrions-nous dire de la pose de sabliers car toute l’originalité de Time of Empires est là, les joueurs ne posent pas de meeples, de jetons ou de dés mais bien des sabliers. Tous en même temps et pendant seulement neuf minutes par âge (timées grâce à une application mobile).

Chaque joueur dispose donc de deux sabliers et va les jouer sur les actions qu’il souhaite réaliser. Il ne peut évidemment réutiliser un sablier que lorsque celui-ci est écoulé. Et tout ça se fait donc simultanément par tous les joueurs. L’idée est simple, folle et elle fonctionne admirablement bien.

Qui a dit que sa civilisation se nommait le « Frénésistan » ?

En effet, au cours des neuf minutes que va durer chaque âge, les joueurs jouent de façon presque frénétique. On enchaîne les actions, on déplace les sabliers et surtout, on réfléchit vite car les précieuses secondes qui s’écoulent alors qu’un de vos sabliers est disponible, c’est potentiellement autant de points de victoire qui vous glissent entre les doigts…

Bien sûr, en étant le nez dans le guidon de l’histoire qui est en marche, on ne suit que de loin les stratégies adoptées par nos adversaires et il donc difficile de (sur)analyser les décisions des uns et des autres. D’ailleurs, dans Time of Empires, il ne sera par exemple pas rare de manquer un mouvement de troupes ennemies qui vous fera perdre l’un ou l’autre bâtiment en fin d’âge ou de voir un leader rejoindre une autre cause que la vôtre car un joueur a posé son sablier dessus – remportant ainsi la majorité convoitée – pile au moment du « gong ». A nos yeux, c’est même plus un atout qu’un défaut. Cela ajoute du piment et de la nervosité à la partie tout en excluant de facto la très crainte analysis paralysis qui ne manque jamais de gagner certains joueurs dans d’autres jeux.

En conclusion

Time of Empires est un excellent jeu, rien de moins. Son parti pris est à la fois audacieux et orignal, ce qui en fait un jeu unique en son genre. Sa mécanique si particulière le rend évidemment très rythmé, dynamique et est la garantie de parties à la fois nerveuses et sans temps mort. Le tout sans avoir dû sacrifier sa belle profondeur de jeu. Bref, une boîte que l’on aura très souvent envie de rouvrir…

Time of Empires, un jeu de Pierre Voyé et David Simiand, illustré par Gaël Lannurien, édité par Pearl Games et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 à 60 minutes

