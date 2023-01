Dans Counter-Strike, les joueurs reçoivent de l’argent chaque tour – en fonction de nombreux facteurs – qu’ils peuvent dépenser pour acheter des armes, pour CS:GO nouvelle caisse et des objets utilitaires. Les joueurs doivent choisir l’arme qu’ils peuvent acheter en fonction de l’argent dont ils disposent pour ce tour.

Avec autant d’options différentes, il est parfois difficile de savoir quoi acheter et quand. Toutes les armes de Counter-Strike n’ont pas été créées de la même manière et l’efficacité d’une arme n’est pas liée à son prix. Voici les 5 meilleures armes à feu de Counter-Strike : Global Offensive et pourquoi vous devriez les utiliser.

M4A4

Dommages : 33

Vitesse de tir : 666 RPM

Temps de recharge : 3,1 secondes

L’arme de prédilection des CTs, le M4A4 peut tout faire. Il peut tenir son rang dans les combats à longue distance, anéantir une équipe de choc en un seul chargement et envoyer des fumigènes pendant ce qui semble être une éternité, tout en étant assez facile à utiliser.

S’il avait des dégâts légèrement plus élevés, ce qui lui permettrait d’abattre des adversaires blindés d’un seul coup à la tête, ce serait la meilleure arme du jeu. Tout joueur qui veut jouer à CS:GO en compétition doit maîtriser le M4A4. Parfois, de telles armes sont trouvées lors de l’ouverture de caisse sur Farmskins. Avec son aide, vous pouvez obtenir des remises et des bonus pour des skins intéressants.

AWP

Dommages : 115

Vitesse de tir : 41 RPM

Temps de recharge : 3,7 secondes

Aucune arme ne peut fermer des sections entières d’une carte ou prendre le contrôle d’une partie comme le fait le AWP. Le seul pistolet capable de tirer une balle dans le corps, le AWP est cher, mais il vaut chaque dollar dépensé.

Chaque équipe aura un AWPer dans la mesure du possible dans les deux camps. Le contrôle de la carte qu’offre le AWP est incontestable. Les ennemis doivent savoir à tout moment où se trouve le AWPer adverse et des stratégies doivent être élaborées pour le combattre.

Se faufiler dans un AWP sans aide est une condamnation à mort. Les seuls inconvénients de l’AWP sont sa cadence de tir et sa précision sans lunette. Sinon, c’est l’arme tout à fait parfaite.

Desert Eagle

Dommages : 63

Vitesse de tir : 267 RPM

Temps de recharge : 2,2 secondes

Le Desert Eagle, ou Deagle comme il est plus communément appelé, est le grand égalisateur. En tant que pistolet, il est incroyablement bon marché. En tant qu’arme, il est incroyablement puissant. Très peu d’armes dans Counter-Strike sont capables de tuer en un seul coup.

Le Deagle est l’une d’entre elles. C’est une bête de somme si elle est bien utilisée, capable de gagner des rounds à elle seule. Cependant, si vous ratez votre tir, vous n’avez aucun moyen de vous défendre.

Le Deagle récompense les joueurs habiles en leur donnant la possibilité de gagner des rounds qu’ils n’ont pas le droit de gagner. Lorsque vous êtes dos au mur et que vous avez besoin d’un miracle pour rester dans le jeu, le Deagle est l’arme qui répondra à vos prières.

Dommages : 33

Vitesse de tir : 600 RPM

Temps de recharge : 3,1 secondes

Le M4A1-S serait de facto le meilleur fusil du côté du CT si le M4A4 n’existait pas. Le M4A1-S est silencieux et a un recul beaucoup plus facile à contrôler que le M4A4, mais il a une cadence de tir plus lente et un chargeur plus petit, ce qui le rend moins apprécié. L’arme n’en est pas moins incroyable.

Grâce à son meilleur recul, le M4A1-S est un fantastique fusil à longue portée qui vous servira à éliminer les ennemis à distance. Un joueur débutant cherchant à s’améliorer trouvera le M4A1-S plus indulgent et plus facile à apprendre que le M4A4. Bien que la taille plus petite du chargeur et une cadence de tir plus lente le freinent, le M4A1-S est capable d’anéantir des équipes avec facilité et de donner un son incroyable.

Dommages : 35

Vitesse de tir : 600 RPM

Temps de recharge : 2,43 secondes

AK-47 est sans aucun doute la meilleure arme de Counter-Strike : Global Offensive même avec le moteur Source 2 amélioré. Un tir à la tête bien placé fait tomber les adversaires, même s’ils portent une armure. Il dispose d’un grand chargeur et d’une bonne cadence de tir, ce qui aide les TS à pousser les CTs sans se faire détruire.

Un utilisateur d’AK habile peut même se battre en duel avec un joueur utilisant un AWP grâce à l’avantage du peeker s’il est assez rapide. L’AK est le seul avantage que les Ts ont sur les CTs et il est colossal. La capacité de tuer en deux fois moins de balles qu’un M4A4, combinée à un haut degré de mobilité et à un potentiel d’élimination multiple, fait de l’AK-47 la meilleure arme du jeu.