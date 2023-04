L’un des acteurs et réalisateurs préféré des français a vu son dernier film, La Vie pour de Vrai, sortir en salle ce mercredi 19 avril.

Pour l’occasion, découvrez ou redécouvrez 5 de ses meilleurs oeuvres !

5. Raid Dingue (2017)

Johanna Pasquali est une policière pas comme les autres.

Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement policière sympathique, mais totalement nulle.

Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, et elle veut surtout être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. Acceptée au centre de formation, elle se retrouve alors avec l’agent le plus misogyne du groupe.

4. La Ch’tite Famille (2018)

Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.

Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.

Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.

3. Supercondriaque (2014)

Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant et est hypocondriaque.

Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska (Kad Merad), qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement.

Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie.

2. Rien à Déclarer (2010)

Lors du passage à l’Europe, Ruben Vandervoorde et Mathias Ducatel, deux douaniers, belge et français, voient leur poste de frontière disparaître.

Francophone zélé, Ruben se voit contraint d’inaugurer la première brigade mobile franco-belge aux côtés de Mathias, son ennemi de toujours.

1. Bienvenue Chez les Ch’tis (2008)

Un directeur de la Poste en Provence est, à son détriment, muté à Bergues, petite ville du Nord.

Sa famille refusant de l’accompagner, Philippe ira seul.

A sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse et des gens accueillants.

Il se lie d’amitié avec Antoine, le facteur et le carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours contrariées.

