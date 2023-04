La découverte de la « vraie vie »

Après avoir vécu 50 ans dans le Club Med mexicain où il est né, Tridan décide de prendre son envol direction Paris pour retrouver son tout premier amour, Violette, qu’il n’a jamais oublié.

Mais une fois arrivé dans l’appartement de son père, il tombe nez à nez avec Louis, son demi-frère caché qui est son total opposé.

Pour se débarrasser au plus vite de Tridan, Louis va demander à l’une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette.

Si vous êtes fans du duo Dany Boon et Kad Merad, vous ne devriez pas être déçus !

Dany Boon offre une nouvelle fois une comédie comme il sait les faire.



Même si le scénario comporte une grande part de prévisibilité, il n’en reste pas moins original et touchant.

La part de sentimental apportée par le personnage de Charlotte Gainsbourg (Roxane, se faisant passer pour Violette) procure fraîcheur et profondeur à l’ensemble.

Mais chaque personnage est attachant, Tridan que l’on fait passé pour un homme crédule et inadapté, est en réalité bien plus profond et on comprend au fil du récit qu’il n’est pas aussi naïf qu’il en a l’air.

Quant à Louis, incarné par Kad Merad, sa carapace d’homme désagréable se fend tout au long du film tandis qu’il se prend, malgré lui, d’affection pour son demi-frère.

Douceur et légèreté

Même si certains aspects sont un peu gros, comme par exemple le tableau qu’on nous dresse de Paris avec ses habitants désagréables, il faudrait être réellement aigri pour dire que ce film n’a rien de drôle.

Dany Boon connaît son registre et trouve toujours à faire sourire, et en l’occurence à nous toucher également.

Sous les apparences légères de cette comédie au protagoniste un peu simple, sont abordés des sujets plus profonds comme la perte et la peur de l’abandon, ou encore les tourments du divorce.

Mais on nous propose ici une histoire ou la vie pourrait être finalement plutôt teintée de rose que de gris.

