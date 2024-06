Plutot fan des hack’n’slash, Diablo en tête, j’entends parler de V-rising depuis fort longtemps même si mon rig PC reste a peine capable de le faire tourner dans de bonnes conditions. Malgré ce point, j’ai ressorti une autre vieille config de la cave avec une Gtx750 pour pouvoir le lancer et le tester dans d’un peu meilleures conditions. A noter donc que les quelques screens qui accompagneront ce test ne seront pas représentatif de la qualité du jeu, je ne m’étalerais également pas sur ce point dans le test.

Développé par le studio suédois Stunlock Studios, V-Rising nous propose un hack’n’slash qui cherche à entrer en concurrence avec les meilleurs, en proposant un univers et des nouvelles idées de gameplay intéressantes. En early access depuis quelques années, la version 1.0 vient de sortir en ce mois de mai 2024. J’apprends d’ailleurs en parallèle, qu’une version console va également débarquer dans à peine quelques jours, et si j’en ai la possibilité, je profiterais de l’occasion pour la tester également.

L’idée des développeurs de baser le jeu sur le lore vampirique est une excellente idée qui permet d’ajouter des nouvelles idées de gameplay et de se démarquer de la concurrence. V-rising vous demandera d’incarner un vampire crée de toute pièce et vous devrez explorer les terres du jeu seul ou à plusieurs, en pve ou en pvp également. Cependant, le jeu ne propose pas d’histoire à proprement parler, ni de quêtes scénarisées, même si quelques DLC thématiques vous sont proposés en plus du jeu de base ( Castlevania, Dracula…)

Être un vampire, c’est sympa, force surhumaine, pouvoirs dépassant l’entendement, immortalité, mais aussi crainte de ne plus profiter de la canicule une bonne partie de la journée. Le jeu se déroule sur des cycles de jour/nuit, avec une grosse majorité du temps qui se déroule la nuit, mais avec quelques heures de soleil malgré tout où le gameplay sera forcément impacté. En plein jour, il faudra en permanence chercher des zones d’ombre, ou des batiments/abris en tout genre pour éviter de se retrouver comme neige au soleil. Le soleil sera évidemment mortel pour votre personnage, même si quelques consommables vous permettront de survivre quelques secondes de plus en plein bronzage. Pendant les combats, il faudra aussi faire attention de ne pas vous retrouver exposé trop longtemps, en esquivant un ennemi dans une zone ensoleillée, par exemple. Dans votre base, dont je parlerais en détail plus loin, il sera possible de dormir dans votre cercueil pendant le jour, d’utiliser de l’encens pour générer une fumée masquant les rayons du soleil ou de vous abriter sous un toit lorsque vous serez plus avancé dans le jeu.

Côté gameplay, hormis la partie hack’n’slash classique qui vous demande de détruire vos ennemis avec différentes armes au corps à corps ou à distance, pour pouvoir engranger monnaie et autres objets récoltables, le jeu vous propose également du mining de ressources en parallèle, qui sera d’ailleurs souvent complétement transparent pendant vos combats, car vos attaques toucheront probablement les objets destructibles autour de vous. Caisses, tonneaux, murs, arbres, rochers, tout est prétexte à être détruit, pour récolter des éléments vous permettant de construire votre base, futur château en devenir.

Et c’est en effet là que le jeu déploie son originalité qui va le démarquer de ses concurrents du hack’n’slash. A certains endroits prècis et libre de la carte, vous pourrez vous installer et créer une base de toute pièce. Le jeu vous permettra d’ailleurs au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, de faire progresser les possibilités de création, et votre simple base entourée de palissades en bois, deviendra bien vite, un chateau dans la plus pure tradition des vampires transylvannien. L’ensemble du jeu est d’ailleurs basé sur cette évolution permanente de votre personnage qui fera monter votre niveau, en portant des armes et des piéces d’équipements qui vous rendront plus fort et résistant, mais aussi rendra accessibles des nouvelles créations, en ayant la possibilité de crafter des objets qui n’étaient pas possible jusqu’ici, et de miner dans des filons de roches plus rares avec vos stats de forces renforcées. A contrario de certains jeux, l’xp sera inexistante sur ce point, et vous devrez vraiment tout miser sur le crafting d’objets plus puissants pour faire monter votre niveau de personnage et évoluer dans le bon sens.

Dans les idées nouvelles également, vous devrez faire attention au sang que vous pouvez récolter sur vos ennemis, Vampire oblige encore une fois. Il sera possible de ponctionner du sang à n’importe quel ennemi, humain, bête ou monstres, mais uniquement lorsque leur barre de vie est proche du vide. Et selon le sang que vous récolterez, cela impactera sur la « génétique » de votre personnage, et vous octroiera des effets bénéfiques dans certaines catégories, sachant que boire ensuite le sang d’un autre type d’ennemi pourra influencer dans un autre sens. Il faudra donc bien réfléchir à qui vous allez emprunter le précieux calice rouge, même s’il est tentant de se servir au départ sans distinction, au vu de l’importance du sang dans vos pouvoirs (régénération de vie en premier plan). Il vous sera également demandé de chasser des ennemis d’élites boosté au sang V, que vous devrez traquer sur la carte du jeu, avec une indication approximative de distance, et un flux visuel vous indiquant la direction. Une fois battus, ils vous octroieront des nouvelles capacités ou pouvoirs magiques dans des catégories distinctes, et vous devrez choisir quels pouvoirs seront le mieux adaptés à votre style de jeu.

Au niveau des choses aussi particulières sur le jeu, le système de connexion à votre partie pourra sembler assez pertubant au départ. La où l’on critique Blizzard sur ses connections permanentes obligatoires, on pourra aussi trouver à redire côté Stunlock Studios, car ils ne proposent pas de serveurs pour se connecter, et tout se joue sur les serveurs de la communauté, avec tout les risques que cela peut prendre. Il est possible de créer son propre serveur dédié d’ailleurs, public ou non. Il sera assez compliqué de trouver un serveur stable et up en permanence, pour ma part j’ai eu quelques déboires de connexions en matinée (même le week-end, sur un serveur pourtant estampillé francais), avec une impossibilité de lancer une partie, avec le serveur offline.

Le choix aussi de laisser open bar aux joueurs pour créer leurs serveurs donne des situations un peu particulière. J’ai fait mes débuts sur un serveur PVE, mais qui était configuré pour laisser les coffres des joueurs en accès libre, sauf le coffre spécial unique. Et pour un jeu très orienté crafting, j’ai mis un moment à comprendre pourquoi mon stuff que j’ai mis de longues heures à récolter pour pouvoir évoluer, avait tout simplement été « volé » dans mes coffres, sans aucun avertissement. Et bien sur les joueurs présents depuis de longues heures/jours/semaines sur le jeu, avaient eux des chateaux xxl avec des verrous sur leur porte empéchant la moindre intrusion dans son domaine. Pas très sympa pour les joueurs débutants, mais surtout assez vite décourageant, j’avoue.

V-Rising est souvent présenté comme similaire à Diablo, il l’est sur la base du hack’n’slash, mais trouve très vite ses marques dans un tout autre genre, le mining et le crafting (ca vous rappelle quelque chose ?). Le passage en version définitive propose un jeu abouti et promettant de longues heures de jeux comme tout les jeux du genre. Le fonctionnement client/serveur est cependant à améliorer pour permettre à une plus vaste communauté de joueurs d’arriver à accrocher au principe, et à perdurer dans le temps. Je suis d’ailleurs très curieux de voir comment ce point va être géré dans la version PS5, et si des serveurs spécifiques vont être mis en place par les développeurs, le crossplay n’étant pour l’instant pas prévu au programme.L’originalité et la thématique du jeu lui permettront en tout cas d’attirer bons nombres de joueurs tellement, les idées de gameplay sont bien pensées et intégrées dans le jeu. Si vous avez des centaines d’heures à perdre dans les prochains mois, n’hésitez pas, V-Rising est généreux en proposition et en idées, et il devrait marquer probablement le monde vidéoludique.

