Après nous avoir entraînés dans les recoins pesteux de Bristol en 1350 puis sur les eaux azuréennes de Tortuga en 1667, l’éditeur Facade Games (et Lucky Duck pour la version française) nous invite dans l’ambiance très suspicieuse du Hollywood de la Guerre Froide.

Alors que vous vous affairez parmi les volutes de fumée de cigarettes qui imprègnent votre cabine de montage, d’énormes gouttes de sueur ruissellent sur votre front. La comédie musicale dont le tournage vient de se terminer et qui vous a été confiée a de trop forts accents patriotiques à votre goût. Vos accointances vous poussent à y insérer une subtile propagande communiste mais le spectre de rejoindre les célèbres Charlie Chaplin et Dorothée Parker sur la liste noire qui fait trembler Hollywood vous terrorise. Mais après tout tant pis, il faut savoir vivre (et mourir) pour ses idées. Peut-être que l’actrice principale, dont vous savez qu’elle partage vos idéaux, plaidera-t-elle en votre faveur…

Les loups-garous de Thiercelieux Moscou…

Hollywood 1947 est un jeu à rôles cachés au cours duquel les différentes factions (patriotes d’un côté et « cocos » de l’autre) vont tenter d’influencer les films en tournage pour faire passer leur propagande auprès du grand public.

Plus concrètement, au début de la partie, chaque joueur se verra attribuer une carte Loyauté, un métier, lancera un dé devant lui et recevra une main de trois cartes Propagande qu’il pourra utiliser pour influencer les films en production (si le résultat de son dé le lui permet). Ensuite, pour chaque manche, on révèlera le type de film qui sera tourné et chaque joueur pourra choisir d’exercer la capacité liée à son métier, de changer de profession ou de relancer deux dés au choix.

Bien sûr, toute la subtilité du jeu est là car il s’agira pour les communistes (qui se sont reconnus au préalable) de s’épauler tout en restant discrets et pour les patriotes d’éviter que l’infamante propagande rouge ne s’affiche sur tous les grands écrans du pays. Entre le scénariste qui pourra choisir le type de films qu’on lance en production, le caméraman qui pourra obliger un autre joueur à changer toute sa main de cartes ou encore le compositeur qui pourra ajouter une carte Propagande de son choix (parmi deux) à l’affiche du film, autant vous dire que les discussions seront aussi animées que les soupçons seront lourds…

Et à la fin, la faction qui aura réussi à influencer quatre films remportera la Guerre Froide de la pellicule.

Usual (Communist) Suspects

C’est un fait, Hollywood 1947 remplit très bien son rôle (caché). Il offre des parties rapides, tendues et lors desquelles il nous arrivera tant de crier à la trahison que de nous féliciter d’avoir débusqué ces « pourritures communistes ». Le tout, autour d’un thème à la fois original et très accrocheur…

Et le petit plus (qui est en fait un gros petit plus) : l’esthétique du jeu. Comme tous les Facade Games, Hollywood 1947 se présente dans un faux livre du plus bel effet et son matos est tout simplement aussi beau que parfaitement dans le thème, avec une mention spéciale aux affiches des films et aux illustrations des métiers qui renforcent encore un peu plus le sentiment d’immersion.

Bref, un jeu qui est à mettre sur toutes les tables ! De notre côté, on vous laisse terminer le montage et la post-prod’, on a quelques noms à aller glisser dans l’oreille du sénateur McCarthy…

Hollywood 1947, un jeu de Travis Hancock, illustré par Sarah Keele, édité par Facade Games pour la version originale et par Lucky Duck Games pour la version française.

Nombre de joueurs : 1 à 9

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes

Hollywood 1947 sur le site de Lucky Duck Games

