Tenter une nouvelle licence, d’autant plus pour Capcom qui a relancé avec succès ces franchises ces dernières années, Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter en tête, c’est d’autant plus risqué, que la facilité aurait pu être de mise de continuer à surfer sur la vague de ces succès. Et pourtant Pragmata vient de sortir, annoncé en juin 2020, et pas particulièrement attendu jusqu’en 2025, où l’on a pu commencer à mettre la main sur le jeu. Pour ma part, testé à la Paris Games Week 2025 avec ma collègue rédactrice HelloAylee, j’étais resté sceptique sur le potentiel du jeu, craignant un gameplay un poil répétitif, même si le côté hybride entre hack et jeu d’action restait intrigant. Cela va sans dire que, la version complète en main, j’avais hâte de voir si l’essai était réussi pour Capcom, ou si le risque n’en valait finalement pas la peine.

Tu te casses sur… la lune

Arrivé depuis la Terre dans un vaisseau de recherche avec son équipe, pour enquêter sur le dysfonctionnement de l’IA IDUS sur le complexe lunaire appelé Le Berceau, Hugh va vite découvrir l’étendue des ennuis qu’il va rencontrer. Perdant assez rapidement l’intégralité de ses collègues suite à un tremblement de terre lunaire, il va devoir sa vie qu’à l’intervention d’une étrange petite blondinette, qui va le remettre sur pied grâce à une cartouche de réparation. Se présentant comme D-I-0336-7, elle est en fait une androïde humanoïde nommée Pragmata et fabriquée par le Dr Higgins, un scientifique employé par la DELPHI Corporation pour faire des expériences sur la lunafibre. La lunafibre est un élément découvert sur la Lune, permettant de fabriquer un peu tout ce qu’on veut, du moment qu’on a les plans, une imprimante 3D mais avec du PLA haut de gamme en gros. Et bingo D-I-0336-7, nommée Diana par Hugh pour plus de simplicité, a été elle aussi fabriquée avec cette fameuse lunafibre.

IDUS, la fameuse IA qui contrôle les robots de maintenance du Berceau, a cependant été reprogrammé pour d’obscures raisons, et Hugh va malheureusement en faire les frais, et devoir combattre un panel varié d’ennemis robotiques pour se frayer un chemin jusqu’à l’IA. Heureusement, il ne sera pas seul, et il se rendra très vite compte que Diana cache plus d’un tour dans son corps d’androïde, avec la possibilité d’hacker tout élément électronique, robots inclus. Hugh et Diana vont donc se retrouver dans une aventure autant intense qu’attachante, avec une complicité père-fille qui va s’intensifier tout au long de l’histoire. Et IDUS ne sera d’ailleurs pas la fin de celle-ci, mais je ne vous en dévoilerai pas plus pour ne pas spoiler.

Les dialogues entre Diana et Hugh tendent vers le réalisme, avec une androïde enfant plus vraie que nature, avec un comportement simultanément joyeux et insouciant, typique de l’enfance, mais également une maturité dans l’action : Diana ne sera pas qu’un prétexte à l’aventure, et ses capacités autant que sa légèreté dans ses propos apportent un décalage bienvenu dans l’histoire. On veut la même à la maison, clairement !

Découvrez les 30 premières minutes de l’aventure dans le Let’s Play suivant :

Un souls-like …

Nos premiers pas manette en main nous confortent dans l’idée que le jeu prend le meilleur des deux mondes, en proposant d’ailleurs dès le départ deux niveaux de difficulté, facile et moyen, auxquels viendront s’ajouter de nouveaux modes une fois le jeu terminé une première fois. Ayant déjà taté le terrain avec la démo, j’ai entrepris de lancer le jeu dans sa difficulté moyenne, en croisant les doigts pour que celle-ci soit évidemment progressive tout en restant équilibrée.

Sur les souls-like, Pragmata emprunte le hub de départ, nommé le Refuge, qui servira de base d’améliorations, et qui évoluera aussi au fur et à mesure de nos avancées. La base lunaire est séparée en 5 parties distinctes que l’on parcourra par le biais de « stations » de métro, accessibles progressivement en suivant l’histoire du jeu, sans possibilité de faire un raccourci pour accéder à l’une ou l’autre plus tôt dans l’aventure. Chaque partie de la base sera ensuite découpée en sections, qui se clôtureront par une trappe de secours à activer pour revenir au refuge, à l’instar des feux dans les Demon’s Souls & consorts. Une fois activé, vous pourrez donc les utiliser mais également continuer l’aventure sans coupure, à vous de voir. Évidemment, le retour au hub permettra de refaire la recharge de nos points de vie, et de notre stock de cartouches de réparations (qui s’améliorera pendant le jeu), et de dépenser notre stock de lunafibre récoltée sur les ennemis, ainsi que des points de compétences d’améliorations. En outre, le hub servira à changer de tenues pour vos personnages, à afficher les informations sur les ennemis rencontrés, ainsi que des dossiers secrets à découvrir. On trouvera par ailleurs souvent cachés dans les niveaux des mémoires terrestres, qui permettent de créer des environnements de jeux pour Diana, comme une chambre d’enfant, un jardin ou une plage. On pourra d’ailleurs passer un petit moment avec elle pour la voir s’émerveiller avec des ballons, une balançoire, ou un château de sable.

A savoir également sur l’amélioration de nos personnages, les points à distribuer pourront se faire dans 3 catégories : la combinaison de Hugh, son arme principale et le hacking de Diana. Chaque point utilisé boostera donc les capacités de ces 3 éléments, et il faudra penser à les dépenser régulièrement pour ne pas se retrouver trop déséquilibré face aux ennemis qui deviennent plus difficiles à battre dans notre progression. La seconde partie des améliorations concernera les armes secondaires de Hugh, les compétences de hacking de Diana, et d’autres éléments secondaires comme le nombre de modules de hacking, de cartouches de réparations et de la quantité de points de vie récupérés avec celles ci, des propulseurs de l’armure de hugh, ou de l’attaque spéciale, l’Overdrive de Diana. A savoir que vous trouverez de nouvelles armes et des modules de hacking dans les niveaux, utilisables directement, mais qu’ils ne seront équipables qu’une fois « fabriqués » dans le hub pour un prochain run. Sans ça, vous devrez attendre de retrouver l’arme sur place, sans possibilité de vous en équiper préalablement. Et une fois tout ceci créé, vous aurez ensuite la possibilité d’utiliser les lunafibres pour les améliorer.

A propos du Refuge, on fera également assez vite la connaissance de Cabin, un robot non agressif qui vous donnera accès à des « cartons » de loto électronique. Chaque carton comporte des cases ouvertes grâce à des jetons de Cabin, trouvables aussi dans les niveaux, mais également dans les simulations. Cabin est d’ailleurs la porte d’entrée pour ces simulations qui s’étofferont au fil de l’histoire avec une trentaine d’entre elles accessibles. Ces simulations seront des mini-niveaux avec des objectifs à atteindre, et avec des récompenses sur 3 niveaux selon votre réussite des objectifs. Ces objectifs secondaires seront liés au temps, aux dégâts reçus, ou à des objets à détruire. À l’inverse du principal, qui vous demandera de battre une quantité définie d’ennemis, d’atteindre un point précis dans le niveau, ou de survivre à une nuée de lasers durant un temps donné, par exemple. Votre réussite octroiera des jetons supplémentaires ainsi que des points de compétences d’amélioration, des costumes, des points de lunafibre, et d’autres éléments de jeu. Il n’y a aucune obligation d’effectuer ces niveaux supplémentaires, mais les objectifs restent relativement accessibles (avec une difficulté indiquée par un nombre d’étoiles) et seules les récompenses supplémentaires vous demanderont un effort supplémentaire. Je vous recommande d’en faire une partie pour renforcer vos personnages un peu plus, pour vous permettre d’atteindre la fin du jeu de manière plus aisée.

Pour en terminer avec la comparaison avec un souls, sachez enfin que chaque retour au Refuge réinitialisera une partie des ennemis présents dans les niveaux. Enfin, chaque fois que vous quitterez celui-ci, vous pourrez réorganiser votre inventaire, en choisissant vos armes, les modules et les nœuds de hack, mais je le rappelle, uniquement ceux que vous avez déjà créés (hormis les modules qui sont eux récupérés dans l’aventure ou auprès de Cabin dans les simulations ou avec les jetons).

… ou un jeu d’action/arcade ?

Même en empruntant des éléments aux souls, Pragmata reste tourné vers l’action. Hugh étant équipé par défaut d’une arme à munitions illimitées mais avec un temps de recharge assez long à chaque chargeur vide, il fera vite la découverte de nombreuses autres armes qui permettront de faire le ménage contre des robots. Canon perforeur, laser à proton, fusil à impulsion, missiles à têtes chercheuses, mais aussi des armes plus axées défenses, comme un générateur de leurres, de barrière, voire un essaim de drones capables d’attaquer à votre place, il y aura de quoi faire. Enfin, des armes d’immobilisation, ou de surchauffe, seront également disponibles, utilisables en symbiose avec les compétences de Diana.

Avec tout cet arsenal, ainsi que son armure équipée de propulseurs, Hugh semble être paré à toute menace, alliant puissance de feu et agilité. Mais, la vérité est toute autre, et on remarquera bien assez tôt que les robots d’IDUS sont tous équipés de barrières et protections à l’épreuve des balles. Même si, hypothétiquement, les ennemis pourraient être détruits avec une patience extrême et une pluie de balles, c’est la qu’intervient toute la subtilité, et l’intelligence des développeurs dans l’ajout de gameplay apporté par la petite Diana.

Pour faire simple, Diana est le néo de la Matrice, permettant de transformer n’importe quel ennemi en cible facile pour Hugh, une fois ses hacks réussis. En ciblant les ennemis avec Diana grâce à L2, avant de les attaquer, une grille apparaitra avec en son centre un nœud vert à atteindre. Vous devrez donc vous déplacer sur cette matrice avec les touches Croix, Rond, Carré et Triangle pour atteindre le nœud, et faire apparaitre les vulnérabilités de l’ennemi visé. Bien entendu, le jeu ne se met pas en pause, et Hugh reste tout à fait atteignable par les attaques des adversaires autour de lui. Il faudra donc être rapide, et lancer le hack à une certaine distance des adversaires sous peine de devoir tout recommencer. Commençant avec des matrices de forme simple, certaines deviennent de vrais labyrinthes pour les ennemis les plus puissants. Qui plus est, certains nœuds peuvent être corrompus, ralentissant la progression du hack, voire pouvant arrêter Diana en infligeant des dégâts. Dans l’autre sens, vous trouverez des nœuds en quantité limitée à ramasser ajoutés à la grille et qui, une fois traversés, octroient des bonus supplémentaires. Vous pourrez ainsi hacker plusieurs robots simultanément, retourner un robot contre ses camarades de jeu, augmenter les dégâts, ou la jauge de surchauffe.

Car en plus du hack en lui-même, les ennemis ont une jauge de surchauffe, qui, une fois remplie, les rendra K.O. pendant plusieurs secondes, et ce faisant très vulnérables aux attaques de Hugh. Les hacks permettent aussi de mettre en valeur certaines parties des robots qui sont leurs points faibles, occasionnant énormément de dégâts si Hugh arrive à viser précisément dessus. Enfin Diana remplit également sa jauge de hack, qui une fois remplie permet de faire une attaque destructrice, l’overdrive. De la même manière, à l’aide d’un nœud à débloquer dans l’aventure, Hugh aura aussi la possibilité de faire une sorte de Finish-him lorsque l’ennemi aura sa barre de vie bien entamée, générant par là même une quantité plus importante de lunafibre.

Les patterns des ennemis sont bien différents pour chacun d’entre eux : entre les simples robots humanoïdes plutôt lents du début du jeu, s’ajouteront des versions beaucoup plus rapides, mais également des ennemis volants redoutables lançant des missiles (qu’il sera possible de hacker), des robots énormes avec des boucliers perturbant le hack, des sortes de bébés géants monstrueux sortis d’un jeu d’horreur, voire des robots tentaculaires invisibles qui viennent vous chopper par surprise. Et ça, ça n’est pas seulement dans des situations de 1v1, mais parfois 3-4 types d’ennemis différents qui mettront vos nerfs à rude épreuve dans des espaces plus que restreints. Chaque secteur du jeu se terminera par l’habituel combat de boss, qui vous proposera donc encore plus de variété, avec un adversaire imposant et utilisant des techniques différentes de tout ce qu’on a pu rencontrer auparavant.

Capcom a aussi pensé aux hardcore gamers qui peuvent trouver le jeu peut-être un peu simple (pas moi perso) avec certaines zones verrouillées par une clé rouge. Il faudra trouver ces clés, pour accéder à des arènes d’un type particulier. En effet, les zones « rouges » sont remplies d’ennemis avec une difficulté relativement élevée, et qui proposent un challenge plus relevé que le reste du jeu. Pas non plus insurmontable d’ailleurs, et qui réserve des bonus importants enfermés dans des coffres, qui pourront être ouverts une fois la zone nettoyée.

Le duo de gameplay Hugh/Diana (Hugh, Diana, Hugh, Diana, Hugh, Diana !) fonctionne parfaitement bien, et c’est réellement un plaisir de voir la cohérence et l’efficacité pour gérer les ennemis de nos deux héros. Même si la difficulté évolue au fil de l’aventure, rendant les affrontements bien plus serrés, on salue vraiment l’efficacité de l’ensemble manette en main, et là où je craignais que le hack puisse paraître casse-gueule en plein combat, les développeurs ont fait un excellent boulot, en rendant le tout vraiment fluide. La difficulté moyenne sélectionnée au début du jeu reste franchement accessible, avec la montée en puissance de nos personnages, et même si le boss final reste un vrai boss avec une difficulté au top, j’ai réussi à le battre au second run (in-extremis certes, mais peu importe).

Un petit mot pour clore cette partie : les niveaux du jeu restent efficaces et pas trop tentaculaires, même s’ils sont propices à un peu d’exploration parfois pour trouver des objets cachés ou inaccessibles au départ. On retrouve les sempiternelles « arènes » avec des portes qui se verrouillent le temps de faire le ménage, mais ca reste aussi cohérent avec une IA qui veut voir Hugh éliminé et utilise les moyens à sa disposition pour l’arrêter dans sa progression. On retrouve aussi des portes/zones verrouillées avec un certain nombre de verrous à ouvrir en explorant les alentours, qui restent un peu redondants mais je dirais typiques, voire nécessaires, dans ce genre de jeu d’action. Même Hugh commente avec humour ce point à plusieurs reprises, rappelant très récemment les commentaires de Léon dans Resident Evil Requiem. On adore ça vraiment, l’autodérision/critique des développeurs fait vraiment du bien. On est dans un jeu, les mécaniques sont parfois déjà connues et hyperclassiques, mais, hé, what did you expect ?

Et, quoi de mieux que de découvrir le gameplay en vidéo ? Jetez un œil à la vidéo suivante !

Un RE Engine toujours efficace

Déjà en place depuis quelques années, avec Resident Evil 7, le RE Engine change de registre pour afficher des environnements spatiaux et futuristes que l’on avait pas encore eu l’occasion de découvrir. Proposant un mode fluidité et qualité, le titre est très agréable visuellement et tourne sans sourciller sur la PS5 classique en mode qualité. Les modélisations des personnages, et particulièrement de Diana avec ses longs cheveux blonds, sont particulièrement réussies, avec des visages très expressifs, très naturels. Seule la synchronisation labiale n’est pas parfaite en VF, mais ça reste peu perceptible dans l’action. Adepte des VF, j’ai en tout cas personnellement apprécié le doublage de Hugh & Diana, qui colle plutôt bien aux personnages mis en scène à l’écran.

Seul petit bémol visuel, à certains moments dans le jeu, où l’on a l’occasion d’avoir une profondeur de vue importante, on peut remarquer un peu d’aliasing, ce qui gâche un peu le panorama que l’on est censé contempler. À noter que même si ce n’est pas la version testée ici, la démo de la version Switch 2 restait aussi particulièrement impressionnante, avec une qualité graphique très proche de ce que la version PS5 a à offrir.

Et un de plus pour CAPCOM

En conclusion, et avec tout le scepticisme que j’avais sur le jeu, même après avoir testé la démo, Pragmata a réussi à m’accrocher tout du long. Avec une histoire relativement simple, mais pas dépourvue de rebondissements, et son gameplay accrocheur qui n’a eu de cesse de s’améliorer au fur et à mesure de ma progression dans l’aventure, Capcom signe ici un nouveau titre original qui plaira certainement à beaucoup de joueurs. Avec la petite Diana hyper attachante (pour une androïde, je le rappelle) et son papa d’adoption Hugh, le titre propose un duo assez inédit et inattendu posé sur un gameplay aux petits oignons. Autant adapté aux joueurs qui viennent là pour vivre une aventure, et ne plus revenir sur le titre, qu’aux complétistes avides de challenges avec les simulations et les difficultés supplémentaires et l’incontournable new game +, son positionnement fait qu’il ne decevra probablement que très peu d’amateurs de jeux d’action avec sa difficulté bien équilibrée. Honnêtement, je ne vois pas grand-chose à reprocher à Pragmata, même sa durée de vie est plus que correcte pour le genre (12-13 h sur le premier run de mon côté).