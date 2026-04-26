Aaahhh Lara, seuls ceux qui ont largement dépassé la trentaine aujourd’hui peuvent vraiment comprendre l’engouement de la série depuis ses premiers pas dans nos cœurs de gamers à la sortie des jeux. D’ailleurs c’est pour les 30 ans de la sortie du premier titre que la compilation 1-2-3, déjà sortie l’année dernière sur les autres plateformes, arrive sur Switch 2.

Tomb Raider, c’est les premiers gros jeux en 3D, c’est l’arrivée d’une héroïne bad-ass et sexy qui n’avait pas froid aux yeux et qui venait prendre la place à Indiana Jones sur son terrain de jeu habituel. La série a connu quelques remaniements, avec certains titres plus ou moins bons, et avec une excellente trilogie pour rebooter l’histoire, avec une Lara plus jeune. D’ailleurs même en 2026, en plus du titre présent, il y aura un remake complet du premier titre qui va sortir, suivi par de nouveaux titres inédits dans les années à venir. Une belle année pour Lara en somme.

Bien sûr, les premiers Tomb Raider, ce sont aussi des jeux assez cubiques, pixelisés et exigeants niveau gameplay. Il faut le rappeler : à l’époque, on avait Super Mario 64, Crash Bandicoot, ou Pandemonium dans le même genre… cela marquait l’avénement des jeux de plateformes en 3D sur toutes les consoles de l’époque et sur PC évidement. On rappelle également que c’était aussi l’année de sortie de la fameuse carte accélératrice pour PC de chez 3DFX, la Voodoo, permettant de lisser les textures pour les rendre plus jolies. Et bien sûr Tomb Raider premier du nom et les suivants ont bénéficié de patchs et compatibilité avec cette nouvelle technologie.

En ce qui concerne donc Tomb Raider, je vous l’ai dit, on se retrouvait dans la peau de Lara Croft, un genre d’Indiana Jones fusionné avec Bruce Wayne, une jeune femme, fille de riches parents aristocrates, et vivant dans un manoir (qui sert de tutoriel dans les 3 titres en passant). Dans chaque titre, Lara explorera différentes parties du monde, missionnée par des sociétés obscures pour trouver un ou plusieurs artefacts, et bien entendu avec un méchant machiavélique qui se transformera en boss à la fin des jeux. Alors oui, on est à la fin des années 1990, les scénarios ne sont pas réellement les points forts des jeux, et sont surtout prétextes à justifier ce tour du monde à la sauce exploration.

L’intérêt de ce remaster est de laisser le choix aux puristes, que ce soit graphiquement parlant ou au niveau du gameplay. On peut sans problème choisir de jouer au jeu d’origine côté visuel, ou avec les graphismes remasterisés (textures, modèles, ajouts d’objets et d’effets visuels), avec une Lara assez proche visuellement de ce qu’on pouvait voir dans le 6ᵉ opus, Angel of Darkness. Et ceci, avec une simple pression de la touche adéquate selon la version, en temps réel. Pour le gameplay, il suffit d’un tour dans les options de n’importe lequel des 3 jeux, pour choisir les contrôles originaux ou modernes au choix.

Visuellement donc, la remasterisation apporte de la fraicheur à la version originale, avec un framerate déjà bien meilleur que la version originelle, qui s’essouffle régulièrement, même sur Switch 2, qui semble une contrainte technique de l’époque plutôt qu’une réelle difficulté de la petite dernière de Nintendo de faire tourner le jeu. Puis ensuite sur le reste, avec une Lara bien mieux modélisée, mais aussi sur des textures plus fines, et du volume ajouté à pas mal de petits détails, sans même parler de certains éléments ajoutés, comme des plantes, des toiles d’araignées, et d’autres joyeusetés qui apportent plus de cohérence à l’univers des jeux. Alors oui, on déplace toujours des gros blocs carrés, les décors restent construits avec des blocs géométriques qui ne déplairont pas aux profs de maths, et aux fans de Minecraft, et ça, c’est le gameplay qui l’impose. Mais on apprécie quand même les efforts faits par les développeurs pour rendre le jeu plus attrayant, sans dénaturer son âme.

On remarque aussi une gestion un peu différente de la luminosité, et même si on peut utiliser des torches jetables, la version remastered est parfois un peu plus claire ou sombre selon les lieux, imposant d’être un peu plus vigilant, surtout pour trouver des objets ou des secrets cachés dans l’obscurité. Par contre, une mise en avant visuelle bienvenue des objets avec lesquels on peut interagir (objets à ramasser ou à manipuler) a été ajoutée, ce qui, j’avoue, aide beaucoup et évite de tourner en rond pour activer un interrupteur difficilement visible au premier abord. Enfin, les vidéos cinématiques n’ont absolument pas été retouchées, ce qui fait un peu tâche avec le reste du jeu, je l’avoue, même si leur présence reste assez faible. Les cinématiques utilisant le moteur du jeu, elles, bénéficient toutefois du traitement des remasters.

Pour ce qui est du gameplay, là aussi les devs ont souhaité faire plaisir à tout le monde, avec le choix de conserver la rigidité propre à l’époque (même si Mario 64 me dirait le contraire) ou de jouer avec la modernité. En effet, sur les versions d’origine, Lara ressemblait à un cyborg qui ne pouvait pas pivoter et se déplacer en même temps, et il fallait donc régulièrement s’arrêter pour voir les alentours et se placer aux bons endroits pour escalader les environs. Il fallait donc faire avec, et cela ajoutait en passant une difficulté supplémentaire au titre, avec les sauts ultra-précis à effectuer, parfois dans un temps restreint (portes qui se referment dans un temps limité, rochers qui nous poursuivent, ou murs de pointes). Le gameplay moderne permet donc de contrôler l’aventurière de manière beaucoup plus fluide, et ressemblant aux titres 3d récents, même si encore une fois les jeux restent les mêmes et demandent toujours une précision et une rapidité d’action assez pointues.

D’ailleurs, dans les années 90, on avait le droit à de petits fascicules dans les boîtes de jeux, avec les contrôles et les différents mouvements de Lara expliqués. Pas de documents (même numériques) à consulter dans cette version remastérisée, il va falloir se contenter de parcourir le manoir dans chaque titre, pour avoir un ersatz d’explications pour contrôler convenablement Lara. Et ça reste pas toujours simple, même si c’est comme le vélo, ça va revenir assez vite à ceux qui ont connu les titres originaux à leur sortie. J’avoue que j’ai eu quelques mauvais réflexes au départ, et j’ai pesté sur le titre, avec des sauts qui ne sortaient pas quand je le voulais, ou des nombreuses chutes dans le vide, jusqu’à ce que je me souvienne de maintenir telle touche pour marcher doucement, ou telle autre touche pour s’accrocher à une paroi après un saut. À noter d’ailleurs que le 3ᵉ opus ajoute la course (avec de l’endurance limitée) dans les déplacements de Miss Croft.

Pour ce qui est des combats, car même si Lara se limite aux animaux et autres bestioles plus ou moins anachroniques dans le premier titre, les suivants la transformeront en véritable machine de guerre, à empiler les cadavres humains. Les combats, eux, n’ont pas bénéficié d’une nouvelle approche, et restent toujours assez pénibles (on ne passe pas d’un ennemi à l’autre sans lâcher la touche de visée, par exemple, usant parfois de nos dernières cartouches sur un ennemi plus que déjà mort), sans compter la caméra qui n’aide pas non plus. Idem pour les boss qui ne bénéficient pas d’une barre de vie, et qui demandent parfois de vider plusieurs chargeurs avant de les voir tomber au sol.

Les jeux restent globalement assez généreux en munitions et en trousses de soins, même s’il faut quand même être prudent. Et, modernité oblige, on bénéficie de plusieurs slots pour sauvegarder nos parties, de manière séparée pour chaque titre, et ceci à n’importe quel moment, même juste avant de mourir d’ailleurs !

Avec un petit temps d’adaptation donc (voire un peu plus si on est vraiment novice sur la série), on reprend nos marques et on apprécie de retourner à l’origine de nos premiers émois dans le monde de la 3D vidéoludique, en compagnie de l’héroïne la plus connue des jeux vidéo.

Tomb Raider I-II-III Remastered est un titre parfait pour ceux qui veulent se remémorer les balbutiements de la plateforme en 3D. Ajoutant sa petite touche de modernité dans ses graphismes et son gameplay, ou pas pour les puristes, le jeu s’adapte particulièrement bien à la portabilité de la Nintendo Switch 2 pour parcourir quelques niveaux dans son endroit préféré, ou sur grand écran où le titre reste visuellement sympa au regard de son âge, surtout en activant la version remastérisée, évidemment. Conservant son gameplay exigeant et proposant plusieurs dizaines d’heures de jeu, il ciblera des joueurs avertis et patients, ayant déjà un peu de bouteille plutôt que des débutants qui risquent d’être rebutés par l’âge malgré tout avancé de cette trilogie, même avec le ravalement de façade bienvenu. Et pour ceux qui voudraient se laisser tenter par le remaster des épisodes IV à VI, n’hésitez pas à jeter un œil au test de l’ami Maxpring.

Pour terminer, quelques vidéos rapides du jeu, version Switch 2 :