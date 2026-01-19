Avec le Stream Desktop Ultimate, Cherry surprend là où on ne l’attendait pas forcément. La marque, souvent associée à des périphériques très marqués “gaming” ou à des claviers mécaniques au caractère bien trempé, propose ici un combo clavier/souris beaucoup plus sage visuellement. Le design est volontairement sobre, presque minimaliste, et tranche nettement avec certaines références plus démonstratives du catalogue. Un choix esthétique qui ne sacrifie pourtant rien à l’ADN de Cherry, bien au contraire.

Le clavier s’inscrit clairement dans une logique de productivité. Son format pleine taille, avec pavé numérique, le destine naturellement à un usage bureautique intensif, que ce soit pour de la rédaction, du tableur ou de longues journées passées devant l’écran. La frappe repose sur le mécanisme à ciseaux Cherry SX, déjà éprouvé sur d’autres modèles de la marque, et se montre à la fois précise, douce et silencieuse. Après plusieurs heures d’utilisation, la fatigue reste contenue, ce qui en fait un compagnon très agréable pour le travail au long cours. Le rétroéclairage blanc, réglable sur plusieurs niveaux, apporte un vrai confort sans jamais tomber dans l’excès, en restant parfaitement cohérent avec l’esprit général du produit.

Ce positionnement contraste par exemple avec le Cherry MX 8.3 TKL, que nous avions testé sur Conso-Mag, un clavier extrêmement convaincant en termes de qualité de frappe et de finition, mais volontairement privé de pavé numérique. Un choix assumé, idéal pour les bureaux compacts ou les utilisateurs qui privilégient l’espace et l’esthétique, mais qui ne répond pas aux mêmes besoins qu’un clavier pensé avant tout pour la productivité quotidienne.

La souris fournie dans le Stream Desktop Ultimate suit la même philosophie que le clavier. Son design reste discret, élégant, mais c’est surtout à l’usage qu’elle se distingue. La molette ProScroll apporte une vraie valeur ajoutée, avec un défilement qui peut être ajusté selon les usages, que l’on navigue dans de longs documents ou que l’on cherche plus de précision. La prise en main est confortable, le repose-pouce bien pensé, et les boutons silencieux contribuent à maintenir un environnement de travail calme, un point loin d’être anecdotique en open space ou à la maison.

Difficile de ne pas comparer cet ensemble à d’autres claviers Cherry déjà passés entre nos mains. Le Cherry Xtrfy MX-10.1 Wireless, par exemple, reste une référence haut de gamme et un véritable coup de cœur à l’usage, au point d’être devenu un clavier du quotidien tant il excelle sur tous les plans. Le Stream Desktop Ultimate ne cherche pas à rivaliser frontalement avec ce type de modèle premium, mais propose une alternative plus accessible et plus orientée “poste de travail complet”, avec l’avantage d’un ensemble cohérent clavier + souris.

À l’inverse, le Cherry KW 300W MX, également testé sur Conso-Mag, adopte une approche beaucoup plus compacte et mécanique, pensée pour ceux qui veulent un clavier discret mais avec une vraie sensation de frappe. Là encore, on parle d’un usage différent, plus minimaliste, là où le Stream Desktop Ultimate vise clairement le confort global et la polyvalence.

Au final, le Cherry Stream Desktop Ultimate assume pleinement son positionnement. Ce n’est pas un combo qui cherche à impressionner par son look ou par des fonctionnalités gadget, mais un ensemble pensé pour durer, agréable à utiliser au quotidien et parfaitement adapté à un environnement de travail moderne. Une proposition cohérente, rassurante, et finalement très fidèle à l’image de qualité que Cherry s’est construite au fil des années.