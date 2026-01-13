Cherry fait partie de ces marques dont le nom inspire immédiatement confiance lorsqu’on parle de clavier. Réputé depuis des décennies pour la qualité de ses switches mécaniques, le constructeur allemand s’est progressivement recentré sur des produits plus sobres, plus professionnels, sans pour autant renier son savoir-faire historique. Le Cherry KW 300W MX s’inscrit parfaitement dans cette philosophie : un clavier mécanique sans fil, compact, élégant, pensé avant tout pour la bureautique exigeante et la frappe intensive.

Après plusieurs semaines d’utilisation quotidienne, aussi bien pour la rédaction que pour le travail administratif ou la navigation classique, le constat est assez clair : ce clavier ne cherche pas à séduire par le spectaculaire, mais par le confort et la régularité.

D’un point de vue esthétique, le KW 300W MX joue la carte de la discrétion totale. Le design est épuré, sans éléments superflus, avec une robe noire mate qui s’intègre sans difficulté dans un environnement professionnel. Le format compact, équivalent à un 75 %, permet de conserver l’essentiel des touches tout en libérant de l’espace sur le bureau. On perd logiquement le pavé numérique, mais en contrepartie, le clavier se montre beaucoup plus agréable à positionner, notamment lorsque l’on alterne souvent entre clavier et souris. La qualité de fabrication est immédiatement perceptible : l’ensemble est rigide, bien assemblé, et inspire une vraie sensation de durabilité.

Mais c’est évidemment sur la frappe que ce Cherry est le plus attendu. Le KW 300W MX est équipé de switches Cherry MX de nouvelle génération, souvent proposés en version Silent Red. À l’usage, la frappe se révèle particulièrement fluide, linéaire et feutrée. Les touches glissent sans accroche, avec une activation franche mais douce, ce qui rend la rédaction prolongée très agréable. Même après plusieurs heures passées à écrire, la fatigue se fait peu sentir, et le bruit contenu permet de travailler sans gêner son entourage, que ce soit dans un open space ou à domicile.

Autre point appréciable, le clavier est hot-swap. Cela signifie qu’il est possible de remplacer les switches individuellement, sans soudure. Même si cette fonctionnalité ne concernera pas tout le monde, elle reste un vrai plus pour les utilisateurs avertis ou ceux qui souhaitent personnaliser leur clavier sur le long terme, voire prolonger sa durée de vie en remplaçant uniquement les éléments usés.

À l’usage, le Cherry KW 300W MX se montre également très pratique au quotidien grâce à sa connectivité. Il peut être utilisé en filaire via USB-C, mais aussi en sans-fil grâce au Bluetooth, avec la possibilité de connecter plusieurs appareils simultanément. Passer d’un ordinateur à un autre se fait rapidement, ce qui s’avère particulièrement utile pour ceux qui jonglent entre un PC professionnel, un ordinateur personnel ou même une tablette. La connexion s’est montrée stable durant toute la période de test, sans coupure ni latence perceptible.

Cherry a également intégré une molette rotative multifonction, un détail qui finit par devenir indispensable une fois adopté. Elle permet de régler le volume, la luminosité du rétroéclairage ou encore de changer de périphérique connecté, le tout sans quitter son travail des yeux. Le rétroéclairage, justement, reste volontairement sobre. Il s’agit d’un éclairage blanc, réglable sur plusieurs niveaux, ou désactivable complètement. Pas de RGB ici, et c’est un choix assumé, cohérent avec le positionnement clairement orienté productivité du clavier.

L’autonomie est à la hauteur de ce que l’on attend d’un clavier sans fil moderne. En usage quotidien, sans rétroéclairage ou avec un éclairage modéré, le KW 300W MX tient facilement plusieurs semaines sans repasser par la case recharge. Un point rassurant pour un périphérique destiné à un usage professionnel.

Au fil des semaines, le Cherry KW 300W MX s’est imposé comme un compagnon de travail fiable, confortable et discret. Il ne cherche jamais à attirer l’attention, mais se fait rapidement oublier, dans le bon sens du terme. C’est précisément ce que l’on attend d’un bon clavier de bureautique mécanique : une frappe agréable, une construction solide et des fonctionnalités utiles, sans superflu.

Le Cherry KW 300W MX s’adresse avant tout à celles et ceux qui passent beaucoup de temps devant leur écran et qui souhaitent investir dans un clavier durable, agréable à utiliser au quotidien, et suffisamment polyvalent pour s’adapter à plusieurs usages. Si tu cherches un clavier mécanique sans fil orienté travail, sobre et efficace, il coche clairement toutes les bonnes cases.