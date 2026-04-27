Il y a des jeux d’ambiance qui transforment une soirée en grand n’importe quoi en quelques minutes. Et puis il y a ceux qui demandent un petit coup de pouce… ou plutôt quelques joueurs de plus. Piment qui ment ? fait clairement partie de la seconde catégorie.

Le principe est simple et plutôt malin : tout le monde répond à une question parfois absurde, parfois gênante, parfois franchement drôle… sauf un joueur, désigné secrètement comme menteur, qui doit inventer une réponse crédible pour se fondre dans la masse. Ensuite, tout le monde débat, accuse, se défend, ment encore un peu… bref, normalement, c’est le chaos. Et le chaos, on aime ça.

Sauf que.

J’ai lancé une partie à trois joueurs, soit le minimum recommandé. Et là… grosse douche froide. À trois, le jeu tourne presque “trop bien”. Les réponses se comparent en deux secondes, les incohérences sautent aux yeux, et le menteur se fait souvent repérer plus vite qu’un enfant avec du chocolat autour de la bouche. Le bluff devient limité, la tension redescend aussi vite qu’elle est montée, et l’enjeu est franchement léger. On joue une manche, on accuse, on rigole un peu… puis on recommence sans véritable montée en puissance.

Très honnêtement, je trouve même le “3 joueurs” presque trompeur sur la boîte. Pour moi, Piment qui ment ? ne prend vraiment vie qu’à partir de cinq ou six joueurs. Là, les réponses se mélangent, les débats deviennent plus absurdes, les accusations fusent dans tous les sens et le menteur peut enfin se cacher dans la foule. En gros : plus vous êtes nombreux, plus ça pique.

Et heureusement, le jeu a d’autres arguments pour séduire. Déjà, son matériel est franchement canon. Le plateau vertical aimanté fait son petit effet dès l’ouverture, les éléments sont agréables à manipuler, tout est propre, bien pensé, presque “premium”. C’est le genre de boîte qu’on a envie de sortir pour impressionner les copains avant même d’avoir expliqué les règles.

Les questions, elles, sont un peu plus inégales. Certaines sont excellentes et provoquent instantanément des anecdotes improbables ou des débats ridicules (les meilleurs moments du jeu). D’autres tombent un peu à plat, avec moins de potentiel comique ou stratégique. On alterne donc entre de vraies bonnes manches… et d’autres un peu oubliables.

J’ai aussi ce petit sentiment que Piment qui ment ? dépend énormément de votre groupe. Avec des joueurs timides ou peu à l’aise à l’oral, ça peut vite devenir mou. Avec une bande de grandes gueules prêtes à raconter n’importe quoi pour survivre ? Là, ça peut devenir très drôle.

Au final, Piment qui ment ? est un jeu d’ambiance sympa, joli, bien fabriqué et capable de créer de bons moments… mais à condition d’être dans la bonne configuration. À trois, il manque clairement de mordant. À six autour d’un apéro, il peut devenir le petit jeu qui part totalement en vrille. Et parfois, c’est exactement ce qu’on cherche.

Bref, un piment qui ne ment pas : il chauffe surtout quand la tablée est bien remplie.

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