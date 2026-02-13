Avec le MX 8.2 Pro TMR Wireless, CHERRY XTRFY s’attaque à un segment encore assez jeune mais déjà très disputé : celui des claviers à commutateurs magnétiques. Après une semaine d’utilisation intensive, alternant bureautique quotidienne et longues sessions de jeu, une chose est claire : ce clavier ne se contente pas de suivre la tendance, il cherche à la maîtriser.

Avant d’entrer dans le détail, un mot sur la technologie. La majorité des claviers dits « mécaniques » fonctionnent avec des commutateurs physiques : lorsqu’on appuie sur une touche, un contact électrique s’établit à un point précis, déclenchant l’action. Les claviers magnétiques, eux, reposent sur des capteurs qui mesurent la position de la touche grâce à un champ magnétique. Concrètement, cela permet de régler très finement le point d’activation, d’obtenir une détection plus progressive et, en théorie, une précision accrue. Une évolution technique qui ouvre la porte à des usages plus personnalisés et à des performances optimisées, notamment en jeu.

Dès la prise en main, le MX 8.2 Pro inspire confiance. Son châssis en aluminium, associé à des touches en PBT, donne une impression de solidité immédiate, sans tomber dans l’excès de lourdeur. Le format TKL est bien choisi : compact, mais sans sacrifier les touches essentielles, il s’adapte aussi bien à un setup gaming qu’à un bureau de travail plus classique. Visuellement, le clavier reste sobre pour un produit estampillé gaming, ce qui le rend plus facile à intégrer dans un environnement hybride jeu/travail.

La vraie particularité du MX 8.2 Pro se révèle évidemment à l’usage. Les nouveaux commutateurs magnétiques MK Crystal, basés sur la technologie TMR, offrent une frappe très linéaire, douce et surtout extrêmement précise. Après quelques heures d’adaptation, on prend goût à cette sensation très directe, presque chirurgicale. La réactivité est bluffante, que ce soit pour enchaîner les frappes rapides en jeu ou pour taper de longs textes sans fatigue. Le réglage fin du point d’activation apporte un vrai plus : on peut adapter le clavier à son style, que l’on préfère une frappe courte et nerveuse ou un déclenchement un peu plus profond.

En sans-fil, les performances sont tout aussi convaincantes. Le clavier se montre parfaitement stable, sans latence perceptible, même dans des usages exigeants. C’est clairement l’un des arguments forts de ce modèle : on profite des avantages du sans-fil sans avoir l’impression de faire un compromis sur la réactivité. Au quotidien, c’est un confort réel, notamment pour garder un bureau dégagé.

Le logiciel MagCrate joue un rôle central dans l’expérience. Il permet de personnaliser très finement le comportement des touches, jusqu’à attribuer plusieurs actions selon la profondeur ou la durée de pression. Une fois passé le léger temps de prise en main, l’outil se révèle puissant et étonnamment accessible. On sent que CHERRY a voulu proposer quelque chose de complet sans tomber dans une usine à gaz, et c’est plutôt réussi.

Autre point appréciable, la compatibilité hot-swap, qui autorise le remplacement des commutateurs magnétiques par des mécaniques sur une grande partie du clavier. Même si peu d’utilisateurs iront jusque-là, cette flexibilité renforce l’aspect durable et évolutif du produit, un argument qui parlera aux amateurs de claviers personnalisables.

Tout n’est pas parfait pour autant. Le tarif reste élevé, et positionne clairement ce MX 8.2 Pro TMR Wireless dans le haut de gamme. C’est un investissement, qui se justifie par la technologie embarquée et la qualité globale, mais qui ne s’adresse pas à tous les budgets. De même, les possibilités de personnalisation très avancées pourront sembler superflues à ceux qui cherchent simplement un bon clavier plug-and-play.

Reste qu’après plusieurs jours d’utilisation, le constat est sans appel : CHERRY XTRFY signe ici un clavier magnétique abouti, précis, confortable et particulièrement cohérent dans son approche. Un modèle qui s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants, gamers comme professionnels, et qui montre que le magnétique peut désormais rimer avec maturité.