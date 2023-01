Et si l’eau si précieuse pour l’homme venait à manquer ?

Et si parmi toutes les hypothèses sur le réchauffement climatique les scientifiques avaient minimisé les problèmes qu’une pénurie d’eau douce pourrait engendrer ?

Quelles seraient les conséquences d’une pénurie d’eau douce ?

Nous sommes en Europe, en 2020. Le continent subit la pire canicule qu’il n’a jamais connu. Pas de pluie depuis longtemps. Dans ces conditions, comment garder son calme ?



L’eau se raréfie au robinet et les réserves des pays européens semblent s’épuiser. Elsa ex-activiste écologiste, travaillant pour l’AEE et petit génie informatique spécialiste des Big Data, compile des données sur le climat en intégrant les réserves connues en eau douce en Europe.

Les résultats vont la pousser à alerter ses responsables et plus généralement elle va tenter de faire réagir les européens. Mais la tâche va s’avérer bien plus difficile qu’elle ne le pensait au départ. Aidée par Julius, étudiant en hydrologie en Allemagne qui constate lui aussi que les choses changent, ainsi que par Noah, consultant et spécialiste des solutions en approvisionnement en eau, Elsa va tout tenter pour alerter le plus de personnes possibles avant qu’il ne soit trop tard.

Mais là où elle voit une urgence, certains voient une opportunité idéale pour accentuer les désordres déjà en cours. L’eau douce est si importante qu’il serait très facile d’en faire une monnaie d’échange.

Le compteur tourne, l’Europe sous cette étuve voit sa population commencée à migrer et des feux tout aussi inquiétants se déclenchent un peu partout. Jusqu’où cette histoire va mener Elsa et ses compagnons d’aventure ?

Pour le savoir il faudra se plonger dans ce roman très prenant ! L’histoire est bien construite autour de 5 personnes qui représentent les différents états d’esprits des européens pris au piège de cette canicule.

Outre les trois personnages principaux, on suit aussi Kirsten, agricultrice et mère de deux enfants qui a tout perdu et Florian, membre du THW (aide technique et humanitaire) qui essaie d’aider au mieux.

Cette succession de points de vue permet de dynamiser l’histoire et de la rendre captivante de bout en bout. La fin est elle aussi très marquante et raisonne particulièrement à l’aube des événements en cours à l’Est de l’Europe.

Le séquençage des chapitres et l’articulation entre les différents théâtres d’opération nous

embarquent rapidement. Quant au dénouement, il fut un peu rapide à mon goût mais reste créatif.

À quand le second ?