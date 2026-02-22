Une déclaration d’amour à la moto, entre exigence et accessibilité.

Test réalisé sur une version presse du jeu, avant la sortie officielle.

Les fonctionnalités multijoueurs (y compris le split-screen local) n’étaient pas disponibles et n’ont donc pas pu être évaluées.

Configuration de test :

AMD Ryzen 7 7800X3D

RX 9070 XT

32 GB RAM

Jeu installé sur un SSD

Testé avec une manette.

À noter également que Ride 6 nécessite une connexion aux services Epic Online (y compris dans sa version Steam).

Sur le plan technique, Ride 6 s’en sort globalement très bien. Le jeu tourne en 2560×1440 en préréglage ultra à 120 FPS verrouillés, sans la moindre chute de framerate. La fluidité est irréprochable et participe grandement à la sensation de vitesse, particulièrement grisante dans les lignes droites.

Les modélisations des motos et des circuits sont convaincantes, avec un rendu des matériaux et de l’asphalte crédible.

L’achat d’une nouvelle bécane s’accompagne d’une mise en scène soignée, présentant la machine sous différents angles. Du pur fan service.

Lors des courses, la route défile à vive allure et la sensation de vitesse est bien retranscrite, surtout lorsqu’on pousse les motos dans leurs retranchements.

Mais tout n’est pas irréprochable pour autant. La modélisation des visages accuse clairement un certain retard et détonne avec le reste de la production. Autre détail : on observe parfois un léger aliasing sur de petits éléments (comme les bottes du pilote), particulièrement avant le départ d’une course. Rien de dramatique, mais suffisamment visible pour être signalé.

Ride 6 est un jeu fait par et pour des passionnés de la moto. Ses intentions s’affichent dès le hub. Ici, pas de menu austère : l’interface prend la forme d’un véritable festival dédié aux deux-roues, dans lequel on navigue librement entre plusieurs pôles : le garage permet de gérer et personnaliser ses motos. Le magasin est dédié à l’équipement et à la tenue du pilote. Les concessionnaires proposent des motos neuves et d’occasion. Les modes de jeu partie rapide, carrière et multijoueur (fonctionnalités en ligne non testées) complètent le tableau.

Cette présentation donne une vraie identité au jeu et renforce le sentiment d’immersion, même en dehors de la piste.

Le mode partie rapide remplit parfaitement son rôle. En quelques réglages, il est possible de choisir un circuit, une moto, la météo et une plage horaire (fixe ou évolutive).

Ces paramètres ne sont pas si anodins puisqu’ils influent directement sur le comportement du véhicule, tout comme le choix des pneus avant le départ.

Une pluie mal anticipée ou une gomme inadaptée se paient cash une fois en piste, ce qui ajoute une couche stratégique bienvenue, même pour des sessions express.

Mais c’est bien dans le mode carrière que Ride 6 déploie tout son potentiel. Celui-ci propose des dizaines de circuits, avec une grande variété d’épreuves : sportives, supermotard, roadster, enduro, scooter, bagger et sportives d’endurance. Il y a largement de quoi se faire plaisir. D’autant que certaines épreuves permettent d’affronter 10 champions de différentes catégories et nationalités, comme Troy Bayliss, Casey Stoner, Thomas Chareyre ou encore Ian Hutchinson.

Chaque course offre des points une fois son objectif principal atteint. Des points bonus sont accordés en remplissant un objectif secondaire, souvent plus difficile. Acquérir un certain nombre de points déverrouille les épreuves suivantes. Le jeu encourage la rejouabilité en optimisant ses performances. La progression est plutôt intelligente et il est possible, dans une certaine mesure, de moduler son expérience en choisissant les courses que l’on souhaite faire. Le mode carrière a le potentiel de retenir le joueur investi des dizaines d’heures, en particulier s’il vise le 100 % et la réussite de tous les objectifs bonus.

Ride 6 se veut plus accessible et tente de concilier différentes typologies de joueurs.

Il est désormais possible d’opter pour deux configurations distinctes.

Le mode Pro est sans pitié. Aucune aide, aucune assistance. La moindre erreur se paie cash. Il mettra à l’épreuve vos compétences de pilotage.

Le mode Arcade est plus « doux » avec les joueurs habitués à des titres plus orientés « fun immédiat » tels que Mario Kart ou Disney Speedstorm. L’expérience se module à l’envie en activant ou non certaines aides, à des degrés divers. Plus les assistances sont marquées et nombreuses, plus le multiplicateur de score est impacté négativement. C’est une bonne manière de se familiariser avec le jeu. Toutefois, il sera nécessaire de réduire, voire carrément désactiver certaines aides pour espérer progresser sur le moyen et long terme. Le freinage automatique a tendance à être beaucoup trop marqué pour permettre de rattraper les concurrents. De la même manière, reprendre en main, au moins en partie, les changements de vitesse permet de maîtriser plus efficacement sa courbe de freinage et d’accélération. Petit à petit, le jeu se montre plus exigeant et comprendre ses mécaniques « plus profondes » devient une vraie nécessité pour progresser.

Si le mode Arcade est plus « permissif » et réduit la hauteur de la marche pour les joueurs plus occasionnels et moins enclins aux expériences de conduite « plus réalistes », il convient néanmoins de préciser que Ride 6 reste bien une simulation et ce, même en mode Arcade. Un virage trop serré à grande vitesse et l’inertie renverseront votre moto. De mauvaises orientations du véhicule ou une trajectoire trop approximative vous feront perdre de précieuses secondes. Heureusement, ce mode de jeu permet un retour en arrière de quelques secondes. Salvateur pour reprendre une trajectoire mal engagée.



Le jeu propose de nombreuses autres options d’accessibilité, allant de la possibilité de jouer avec une seule main à une réduction de la vitesse du jeu, en passant par un ajustement des couleurs pour les personnes ayant des difficultés visuelles.

En définitive, Ride 6 s’impose comme une itération solide et généreuse.

S’il traîne encore quelques tares techniques sur de petits détails, il compense largement par son plaisir de conduite, sa courbe d’apprentissage et son contenu gargantuesque (340 motos de 21 marques différentes en comptant les contenus DLC).

L’introduction du mode Arcade est une bonne initiative. Elle permet d’accueillir les néophytes désireux de s’essayer au genre de la simulation avec un peu plus de douceur que de nombreux autres titres, sans sacrifier l’ADN de simulation exigeante que les puristes chérissent.

Plus qu’un jeu de course, le titre de Milestone se vit comme un hommage vibrant à la culture moto. Que vous soyez là pour grappiller chaque centième de seconde ou simplement admirer votre collection dans le garage, Ride 6 saura vous séduire par sa passion communicative. Une étape incontournable pour tous les amoureux du bitume.