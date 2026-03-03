Reçue en version dorée, la Chouchou d’Ice-Watch intrigue immédiatement. Une montre-bague ? Une bague-montre ? Peu importe l’ordre des mots : l’idée est la même. Ici, on ne porte plus le temps au poignet, mais au doigt.

Après deux semaines d’utilisation régulière, le concept ne relève pas du simple gadget. Il y a une vraie proposition stylistique derrière.

Un concept audacieux qui fonctionne

La première impression est forcément teintée de surprise. Voir un cadran de 15 mm posé sur un anneau extensible en acier inoxydable, c’est inhabituel. On se demande si l’objet sera pratique, confortable, voire simplement portable au quotidien.

Finalement, l’adaptation se fait vite. Le bracelet extensible s’enfile facilement et permet de changer de doigt selon l’envie, la tenue ou le moment. Ce détail renforce clairement son positionnement “bijou” plutôt que “outil horloger”. On joue avec.

La version Gold testée est particulièrement réussie. Le doré est lumineux sans tomber dans l’excès, et le cadran reste lisible malgré son petit format. Le rendu global est élégant, moderne, et suffisamment affirmé pour attirer les regards sans paraître ostentatoire.

Il faut néanmoins garder en tête qu’on ne choisit pas la Chouchou pour sa dimension technique. L’étanchéité 3 ATM et le mouvement Ronda assurent l’essentiel, mais l’intérêt du produit est ailleurs : dans son design et dans l’effet qu’il produit.

Une question de proportions

C’est probablement le point le plus déterminant. La Chouchou est une bague assez volumineuse. Sur des mains fines ou des doigts très fins, elle peut sembler un peu disproportionnée. L’effet peut vite basculer d’“original” à “un peu massif”.

En revanche, sur des personnes habituées aux bijoux marqués, ou avec des mains un peu plus larges, l’équilibre est nettement plus harmonieux. Elle assume un côté affirmé. Ce n’est pas une pièce minimaliste ni discrète.

Côté confort, en revanche, le système extensible remplit bien son rôle. La bague ne comprime pas excessivement et reste agréable à porter sur la durée. On oublie rapidement qu’il s’agit aussi d’une montre.

Un positionnement tarifaire cohérent

Proposée autour de 99 €, la Chouchou se situe dans une zone intéressante. Pour une montre classique, le prix pourrait sembler élevé au vu de la taille du cadran. Mais pour un bijou design en acier inoxydable signé Ice-Watch, le tarif paraît cohérent.

On est clairement face à un accessoire mode original, bien fini, qui assume son parti pris. Ce n’est pas un produit universel, ni un indispensable. En revanche, pour celles et ceux qui aiment les pièces singulières et les objets qui sortent des codes traditionnels, la Chouchou tient sa promesse : donner l’heure, avec style.

