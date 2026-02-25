S’il fallait encore quelques preuves que le Japon est un monde à part, The Hitman’s Fave est là pour vous le rappeler. On a découvert le tome 1 de ce « John Wick au pays des Idols », et je vous en parle tout de suite !

Résumé

Un tueur légendaire trouve enfin la lumière dans sa vie… grâce à une idole !

Endô Owaru est le tueur à gages le plus redoutable du clan Fujiyama, une organisation criminelle tentaculaire. Surnommé « la machine à tuer », il est craint de tous pour ses méthodes sans merci et sa force dévastatrice.

Un jour, il prend une décision inattendue : il se retire du métier. Son but ? Vivre fièrement sa vie de fan de Kaorin, une chanteuse du girls band underground Rosaceae ! Entre t-shirts de concerts, événements polaroïds et tirages de photocards, un homme marqué par la pègre peut-il vraiment mener une vie de fan comme les autres ?

Ce que j’en pense

Je ne sais pas si c’est moi qui suis trop fermé d’esprit, ou si c’est le Japon qui est trop décalé, mais lorsque j’ai lu le pitch de ce premier tome de The Hitman’s Fave, je n’ai pu m’empêcher de hausser un sourcil d’un air intrigué. Le manga nous fait donc suivre les aventures d’Endo, un tueur en série sanguinaire qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. Le bouquin s’ouvre sur des scènes de combats très bien fichues, dynamiques tout en étant hyper lisibles, je me régale…

… Et tout à coup, vient la bascule : le type est fan de Kaorin, un idol comme seul le Japon peut nous en offrir, avec tout le culte de la personnalité qui va avec. Concerts, goodies, sessions photos avec son héroine : notre bon vieux Endo est un vrai fanboy, tant et si bien qu’il va décider d’y dévouer sa vie entière. On va donc suivre la bascule de cet homme entre ces deux mondes diamétralement opposés, on vit plein de scènes complètement loufoques où l’homme possède encore ses réflexes de tueur dans un cadre qui ne s’y prête absolument pas, créant des décalages vraiment amusants.

Je me suis surpris à me laisser prendre par ce premier tome qui n’avait, sur le papier, pas le profil type pour me séduire, mais l’aventure proposée par le mangaka Rintarô Ôshima et publié chez Kurokawa m’a au final complètement happé. J’ai hâte de découvrir la suite, et de voir vers où va nous emmener l’intrigue !