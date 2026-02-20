Gérer les émotions des enfants et leur apprentissage, voilà bien un sujet auquel tous les parents font face et qui pourrait les occuper à lui seul pendant de longs mois. Nombreux sont les auteurs de livres pour enfants à s’être intéressés à ce sujet, avec plus ou moins de succès. Aujourd’hui, c’est Sandrine Kao et son Mochi Mochi que nous avons la chance d’avoir pu découvrir. Je vous en parle !

J’ai deux enfants à la maison, qui en sont à des stades différents de leur gestion des émotions, mais qui ont comme point commun d’adorer se poser autour d’un livre. Noah, bientôt 6 ans, et Ellie, qui va sur ses 2 ans, ont des âges différents, des caractères bien distincts également, mais ils ont tous les deux passé un excellent moment avec Mochi Mochi.

Le livre nous propose de découvrir cinq petites histoires gourmandes où l’on va découvrir des petits mochis, ces excellents gâteaux japonais dont je raffole (mais ce n’est pas le sujet), personifiés et à qui il va arriver différentes petites aventures tournant autour de l’amitié, du partage, et donc des émotions. Chacun des personnages a une émotion dominante, mais également des émotions connexes, des variantes en réaction aux événements qui l’entourent.

Moitié livre pour enfant, moitié BD très minimaliste, Mochi Mochi s’offre à un public assez large, même s’il reste très simple, voire simpliste. Son style visuel accrocheur et ses personnages adorables ont en tout cas convaincu tout le monde dans la famille.

Une très belle découverte, que l’on recommande chaleureusement.