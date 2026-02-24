Fate’s Theater est un jeu de stratégie au tour par tour édité et développé par le studio Totally Normal Creature.

Ayant déjà testé la démo dans un précédent article, je vous invite à lire ce dernier via le lien ci-contre [Test PC] Fate’s Theater (démo) , si vous souhaitez en apprendre plus sur le principe du jeu.



Dans cet article, nous nous concentrerons sur les ajouts et modifications de cette version finale par rapport à ce que proposait la démo.

Tout d’abord, une nouvelle mécanique nommée chaos est introduite, ajoutant une part d’aléatoire au gameplay. En effet, cette dernière impose un effet à chaque tour tel qu’une augmentation du nombre de points de chance ou de malchance à chacune des fées ou bien une modification des caractéristiques des cartes de personnages, changeant ainsi le cours de l’histoire.

L’accessibilité a aussi été améliorée par la refonte du tutoriel, maintenant bien plus complet et permettant une compréhension plus claire des règles du jeu.

Il est désormais possible, à la fin de chaque partie, de voir le résumé de ces dernières, décrivant ainsi le résultat de chaque tour.

Nous possédons également une barre d’expérience qui augmente en fonction de nos performances, nous permettant de sélectionner une nouvelle carte à chaque niveau, qui s’ajoute par la suite à notre collection. Cette mécanique plaira certainement aux joueurs complétionnistes, souhaitant débloquer tout le contenu. Cela permet ainsi d’ajouter un objectif supplémentaire, augmentant ainsi la durée de vie du jeu.

Mais l’ajout principal depuis la démo est le mode multijoueur, ce type de jeu s’y prêtant parfaitement de par son aspect de pari. En plus du côté stratégique du gameplay de base, il sera maintenant possible d’ajouter une nouvelle dimension tactique grâce au fait de pouvoir déstabiliser son adversaire si l’on joue avec quelqu’un en vocal. Cela ajoute un véritable intérêt supplémentaire au gameplay qui avait tendance à s’essouffler un peu au bout de quelques parties. En effet, le principal intérêt du jeu est la découverte de toutes les possibilités d’histoire liées aux combinaisons entre les cartes personnages, le gameplay étant, quant à lui, un peu répétitif : on sélectionne une carte alliée et une ennemie, on insuffle de la chance ou de la malchance en fonction de la fée que l’on incarne et on gagne si l’on a insufflé plus de points que son adversaire. La dimension multijoueur vient ainsi relever le niveau du gameplay, ajoutant un nouvel intérêt au jeu.

Conclusion : Une bonne continuation

Cette version finale de Fate’s Theater reprend les qualités déjà présentes dans la démo et vient les sublimer grâce à des ajouts liés au confort de gameplay ainsi qu’à de nouvelles mécaniques externes au jeu telles que l’analyse de partie, la collection de cartes ou encore la progression de niveau.

L’ajout le plus important étant cependant le mode multijoueur qui apporte une nouvelle dimension venant renforcer le gameplay.

Si vous avez apprécié la démo, vous serez sûrement conquis par cette version finale et si vous découvrez le jeu à travers cet article et que vous cherchez un petit jeu au concept original, je ne peux que vous conseiller de tester ce Fate’s Theater.