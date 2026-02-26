Terre ou Lune T1

Auteurs Jade Khoo Nombre de pages 296 Date de parution 04/02/2026 Editeur Morgen Prix 27.9€ Acheter Amazon

Résumé

Othello a beau se le répéter en boucle, l’acte qu’il vient de commettre est irréparable. Du haut de ses sept ans, lui qui n’avait d’yeux que pour les oiseaux et leurs promesses d’évasion, vient de tuer son père. Derrière cette tragédie familiale, de nombreux secrets enfouis, une enfance bafouée, et l’ombre d’un héritage dont il ignore encore la portée.

Ce que j’en pense

Deuxième sortie de la nouvelle maison d’édition Morgen, le premier tome (sur deux) de Terre ou Lune affiche ses ambitions avec sa couverture hypnotique et son bandeau signé Mathieu Bablet (Carbone & Silicium, Silent Jenny, Shangri-La, …).

L’album le plus important de 2026 Mathieu Bablet

Forcément, ma curiosité est piquée. Mais de quoi ça parle et est-ce que c’est si bien que ça ?

Othello est un tout jeune garçon (7 ans), fan d’ornithologie et de nature. Mais ses parents ne s’entendent plus et un drame va arriver dont Othello sera, contre sa volonté, un acteur majeur. Après plusieurs années de solitude dans un foyer, son ami Ange va venir lui proposer une courte évasion (le temps d’un stage) et de retourner auprès de ses oiseaux adorés. L’occasion pour Othello de partir enquêter sur le passé de ses parents mais également pour le lecteur d’en apprendre plus sur le monde dans lequel il vit.

Terre ou Lune démarre comme un récit tragique mais il va très vite se mélanger à de la science-fiction, des thématiques sociale, politique et écologique, … Si beaucoup de portes et pistes sont ouvertes sans forcément laisser (pour le moment) de réponse, le récit m’a complètement emporté et j’ai dévoré les quasi 300 pages de la BD !

Les planches sont toutes incroyablement magnifiques. Le travail des couleurs est superbe et l’objet livre rend parfaitement hommage au trait de Jade Khoo.

Terre ou Lune T1 est une superbe lecture en ce début d’année 2026.! Est-ce le meilleur album de 2026 ? Je ne sais pas mais j’ai adoré cette BD et je ne peux que vous la recommander !