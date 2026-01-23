Au cœur de la Vallée de Munster, à plus de 1 000 mètres d’altitude, la Ferme Auberge Deybach, située sur les hauteurs du Schnepfenried, incarne l’âme même des fermes-auberges vosgiennes : authenticité, savoir-faire familial, terroir d’exception et panorama à couper le souffle.

Ici, chaque visite se transforme en parenthèse de nature, de gourmandise et de chaleur humaine — une adresse incontournable pour tous les amoureux de cuisine traditionnelle, de produits fermiers et d’expériences vraies.

Un cadre d’altitude unique, entre prairies et traditions

Installée entre les pistes du Schnepfenried et les pâturages du Morfeld, la ferme s’étend sur 145 hectares de landes et de prairies d’altitude, où paissent vaches vosgiennes et brunes des Alpes.

Ici, pas de transhumance : les animaux évoluent dans un environnement montagnard privilégié, profitant de l’air pur, d’une flore riche et d’un panorama saisissant sur les Vosges — une exposition exceptionnelle qui contribue directement à la qualité des produits.

La Ferme Auberge Deybach, c’est aussi une histoire de famille. Marie-Ève et Yves ont repris la ferme en 1992, succédant aux parents d’Yves. En 2014, leur fils Adrien et sa compagne Alexia ont rejoint l’exploitation. Aujourd’hui, la troisième génération poursuit cette aventure agricole et gastronomique avec passion.

Une cuisine vraie, généreuse, profondément locale

À l’auberge, le menu se construit directement autour des produits de la ferme. Lait, viande, charcuterie, beurre, crème, fromages… tout est transformé sur place selon les traditions culinaires vosgiennes.

Dans les cuisines, la journée commence très tôt :

préparation des Roïgabrageldi , ce plat de pommes de terre fondantes cuisinées au four pendant plus de trois heures avec oignons et beurre de la ferme ;

, ce plat de pommes de terre fondantes cuisinées au four pendant plus de trois heures avec oignons et beurre de la ferme ; réalisation des desserts maison, dont la fameuse glace vanille au lait frais et les tartes à la myrtille ;

confection du Siesskass, ce dessert alsacien mêlant fromage frais, crème, sucre et kirsch.



La carte rend hommage aux classiques :

repas marcaire ,

, côtelettes “Grand-Mère” ,

, Baeckaoffe ,

, poitrine de veau farcie ,

, charcuteries maison (presskopf, jambon cru, lard, metwurst…).

Le “Crémeux du Schnepf” : un trésor fermier à ne pas manquer

S’il est une spécialité qui symbolise la Ferme Auberge Deybach, c’est bien le crémeux du Schnepf.

Issu de la transformation du lait sur place, ce fromage généreux, fondant et subtilement affirmé représente toute la richesse du terroir vosgien. Élaboré avec le lait des vaches nourries exclusivement sur les pâturages d’altitude, ce crémeux est devenu l’emblème gourmand de la maison, aux côtés du Munster et du Bargkass.

Sa texture onctueuse et sa puissance aromatique en font un incontournable de l’auberge — à déguster sur place ou à emporter.

Une expérience humaine et chaleureuse

Au-delà de l’assiette, ce qui frappe à la Ferme Auberge Deybach, c’est l’accueil. L’établissement, habillé de bois anciens et de pierres comme les étables d’autrefois, offre une ambiance conviviale, familiale, presque intemporelle.

Alexia et Marie-Ève reçoivent leurs hôtes avec bienveillance et sourire, dans un décor authentique où l’on se sent immédiatement chez soi.



L’auberge accueille aussi bien les groupes, les mariages, les baptêmes, les anniversaires que les randonneurs en quête d’une halte savoureuse. On peut même louer un chalet, idéal pour prolonger l’expérience au cœur de la montagne.

Un lieu vivant, ancré dans son territoire

Derrière chaque assiette servie à la ferme-auberge, il y a un engagement profond :

respect du terroir,

valorisation du pastoralisme,

transformation locale,

transmission des savoir-faire,

authenticité absolue.

Ici, la gastronomie est un prolongement naturel du travail à la ferme. Chaque produit raconte un paysage, une routine, une famille, une altitude.

Pourquoi aller à la Ferme Auberge Deybach ?

✔ Pour découvrir le meilleur du terroir vosgien dans un cadre exceptionnel

✔ Pour goûter au crémeux du Schnepf, véritable joyau de l’auberge

✔ Pour une cuisine authentique, généreuse, 100 % maison

✔ Pour l’accueil chaleureux de la famille Deybach

✔ Pour une expérience culinaire et humaine qui reconnecte à l’essentiel

Si vous recherchez une adresse où la nature, la tradition et le goût ne font qu’un, la Ferme Auberge Deybach est une destination incontournable. Une immersion gourmande au Schnepfenried, où chaque bouchée raconte la montagne.