J’ai pu utilisé le traceur Weenect plusieurs mois pour surveiller mon chien Moka, Akita inu, et dans l’ensemble l’expérience est très satisfaisante.

J’ai beaucoup apprécié la localisation en temps réel, qui fonctionne très bien et se met à jour rapidement. Cela apporte une vraie tranquillité d’esprit, notamment lors des promenades où l’animal a tendance à s’éloigner.

L’application mobile est facile d’utilisation et bien pensée. On y retrouve facilement toutes les informations utiles : position actuelle, historique des déplacements, niveau de batterie, ainsi que la possibilité de définir des zones de sécurité avec alertes en cas de sortie. Le mode suivi en direct est particulièrement rassurant en situation de fugue.

Côté matériel, le traceur est solide, étanche et discret. Il s’attache facilement au collier et ne semble pas gêner l’animal au quotidien. L’autonomie de la batterie est un poil faible, surtout si l’on adapte la fréquence de localisation, une recharge régulière reste nécessaire pour une utilisation tous les jours.

Ce que j’ai moins apprécié est l’abonnement obligatoire, qui représente un coût supplémentaire sur le long terme. Par ailleurs, comme pour tous les traceurs GPS, la précision dépend de la couverture réseau, et peut être un peu moins fiable dans certaines zones rurales ou isolées.

Un autre point décevant concerne la fonction de vibrations. Elle pourraît être intéressante pour attirer l’attention du chien (rappelons que l’Akita est un toutou tétu), mais dans la pratique elle s’avère peu efficace sur les chiens à forte fourrure ou à poil épais. Les vibrations sont trop faibles et ne sont souvent tout simplement pas ressenties par le chien, ce qui limite fortement l’intérêt de cette fonctionnalité. Dans ce cas, elle devient presque inutile et ne peut pas être considérée comme une aide fiable en situation réelle.

Malgré ces quelques points qui ne demandent qu’à être améliorés, Weenect reste un outil fiable, pratique et efficace, qui remplit parfaitement son rôle. Pour les propriétaires de toutous un peu cabochards ou fugueurs, c’est un investissement utile et rassurant que je recommande sans hésitation.