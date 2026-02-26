Alors que je suis toujours en train de me buter sur Cairn, et que je vois doucement le bout de FF VII Remake, je n’ai toujours pas réussi à dignement m’attaquer aux sorties de février. Pourtant, déjà, mars point le bout de son nez avec pas mal de belles sorties que j’ai très envie de découvrir.

Celle qui me fait le plus de l’oeil, c’est Pokémon Pokopia, croisement malin entre la célèbre licence des monstres de poche et Animal Crossing. On va y construire une belle île aux côté de Bulbizarre, Carapuce et les autres. Je signe des deux mains.

A côté de ça, un nouvel épisode de Life is Strange débarque (ce qui me rappelle qu’il me reste presque tous les épisodes de la saga à rattraper !), Crismon Desert se montrera enfin, et Marathon, la proposition multijoueur tant attendue, va enfin faire son arrivée.

Et pour vous, ce sera quoi ?