Zebraska T1

Auteurs Isabelle Bary

Eric Corbeyran

Ludo Borecki Nombre de pages 72 Date de parution 13/02/2026 Editeur Dupuis Prix 13.5€

Résumé

2055. Dans un monde apaisé après la « Grande Bascule », le jeune Marty vit confortablement malgré l’absence de livres, même s’il sent bien qu’en son âme se percutent mille sentiments complexes… Mais Zebraska, une BD auto-publiée par sa grand-mère, va soudain lui parler de sa condition de HPI à travers le quotidien de Thomas, son propre père, qui enfant se débattait dans son inadéquation avec la société de l’ancien monde, incapable de ménager un espace à sa différence…

Ce que j’en pense

L’histoire de ce premier tome de la série Zebraska mène le lecteur dans un futur où les livres n’existent plus suite à la « Grande Bascule », une révolution survenue suite aux crises sociales, écologiques et économiques que l’humanité a connu dans les années 2020 (tiens, tiens, tiens …). Marty est un jeune adolescent qui vit tranquillement tout en ressentant des sentiments plutôt complexes. Sa grand-mère va alors lui offrir une BD (auto-éditée évidemment !) qui va évoquer la vie de son père et faire également écho à sa propre vie …

Une BD qui va parler d’un thème très « à la mode », les HPI. Si on entend beaucoup parler, ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons. Il ne faut en effet pas oublier que derrière ce terme se cachent des personnes qui ne sont pas forcément bien intégrées, ni bien dans leur peau. Le scénario de Corbeyran (adapté du roman d’Isabelle Bary) prend cette problématique à bras le corps et la traite de manière très juste et très fine ! Pas de rentre-dedans, mais une alternance de scènes entre Marty et son père mettant en parallèle le destin de ces deux hommes.

Le dessin de Borecki est classique et efficace ! Il plonge parfaitement le lecteur dans l’ambiance des deux époques de la BD.

Zebraska T1 est une BD extrêmement plaisante à lire. Elle aborde plusieurs thèmes sensibles de manière très réussie ! Une lecture que je recommande (la série complète sera en deux tomes) !

Merci aux éditions Dupuis et à #NetGalleyFrance pour la lecture !