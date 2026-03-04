Vous le savez, on n’est pas les derniers quand il s’agit de se laisser tenter par un bon repas. A l’occasion de notre séjour récent à Saint-Hilaire-d’Ozilhan, on a pu découvrir un restaurant plutôt inattendu : Croquer la Pie, le restaurant de Johannes Richard, champion du monde de burgers. On a goûté ça avec la petite famille, et je vous en parle de suite !

Lorsqu’on nous a proposé de découvrir un bon restaurant de burgers, je peux vous garantir qu’on n’a pas hésité longtemps avant d’accepter : toute la famille en raffole, et encore un peu plus maintenant que mon grand est en âge de vraiment en profiter. Nous nous sommes donc rendus au restaurant à Saint-Hilaire-d’Ozilhan le temps d’un déjeuner qui s’est révélé savoureux !

Première chose avant de passer à la dégustation : le lieu. L’endroit dans lequel on pénètre est absolument magnifique, très street dans l’ambiance, imbibé d’innombrables références à la pop culture et au monde du sport. Collages de personnages de dessins animés, peintures colossales sur les murs, maillots de football, rugby et basket accrochés au plafond, photos avec des stars dédicacées, … : on en prend plein la vue, et le lieu fait déjà partie intégrante de l’expérience proposée par Joannès Richard et son équipe.

Joannès Richard, parlons-en justement, puisqu’il ne s’agit pas de n’importe qui. Vice-Champion du Monde 2022 à Dallas lors du championnat du monde de burgers, puis carrément Champion du Monde 2023, l’homme est un passionné de bonne bouffe et de street food qui a réussi à conquérir le Graal dans sa discipline.

Et on peut dire que ça se ressent dans l’assiette ! On retrouve à la carte un bon nombre de burgers, certains très classiques (mais les classiques, est-ce que ce n’est pas ce qu’on préfère en fait ?), et d’autres beaucoup plus originaux ! Si le fiston a opté pour un cheeseburger, on s’est lancé avec Ko sur un burger spécial de début d’année : le burger des rois, mélange de burger et de galette des rois qui est juste INCROYABLE. Franchement, c’est à tomber. Avec de bonnes frites, une sauce secrète dont on ne révèle pas les contours, et une bonne bière, on s’est fait un festin.

Et maintenant, quoi de neuf ?

Après avoir conquis le monde, après avoir fait son trou pas loin de chez lui avec Croquer la Pie, après avoir lancé Les Burgers de Jo (un concept permettant à des restos de France d’élargir leur carte avec des burgers du boss), après avoir lancé son offre de chef privé pour des événements entreprises et particuliers, Joannès Richard vient tout récemment d’ouvrir une nouvelle adresse à Marseille !

Situé au 33 rue Sainte, à deux pas du Vieux Port, le resto Jo’s Burger embarque tout ce qui fait le succès du reste : des hamburgers scandaleusement bons, une vibe toujours aussi caractéristique, et une convivialité de tous les instants. On n’a pas encore eu l’occasion d’aller voir ça directement, mais je vous en reparle dès qu’on va faire un tour à Marseille !